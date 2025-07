Auch noch Feuerwehreinsatz in Ronaldos Quartier

Plötzlich rannten alle in Richtung Lobby! Am frühen Sonntagabend löste ein Wasserkocher in einem Hotelzimmer des Teamhotels von Al-Nassr, in dem auch Cristiano Ronaldo untergebracht ist, einen Feueralarm aus. Binnen weniger Minuten brauste die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen in Richtung Wellnessresort. Kurz darauf gab es Entwarnung: Fehlalarm! Wenige Minuten zuvor war mit Joao Felix der neueste Al-Nassr-Star still und heimlich eingecheckt.