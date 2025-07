Genanalyse: „Ich habe den Spucktest gemacht“

Das Prozedere ist simpel. Man bestellt beim Labor seines Vertrauens ein Test-Kit – also das Päckchen, das alle Testutensilien enthält – und spuckt etwa einen Milliliter Speichel in ein kleines Plastikröhrchen. Gut verpackt geht’s per Post ans Labor. Ergebnisse gibt es etwa fünf Wochen später. Unser Speichel enthält Zellen mit unserer individuellen DNA, die Labore können daraus genetische Informationen analysieren.