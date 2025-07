Wälder als gefährliche Zeitzeugen des Weltkriegs

Silvester Diöthe kam am 18. November 1940 in Bleiburg zur Welt, der Zweite Weltkrieg war zu diesem Zeitpunkt bereits voll im Gange. „Auch wenn ich damals sehr jung war, habe ich viele Erinnerungen an diese Zeit“, so der 84-Jährige, der noch während der Kriegszeit Vollwaise wurde. „Mein Vater verunglückte im Wald und meine Mutter folgte ihm bald – wir waren sechs Kinder. Ich hatte fünf Geschwister – wurde dann aber adoptiert und kam nach Kühnsdorf, weil meine Adoptiveltern beim großen Leitgeb-Faserplattenwerk angestellt waren“, erinnert sich der heutige Klagenfurter noch vage an diese Schicksalsschläge.