EM-Finale: England gegen Spanien ab 18 Uhr LIVE

Beide Male zogen die „Lionesses“ gerade noch den Kopf aus der Schlinge. Für den Umschwung in beiden Partien sorgten Michelle Agyemang und Chloe Kelly. Die erst 19-jährige Agyemang rettete ihr Team nach ihrer Einwechslung jeweils in die Verlängerung – gegen Italien gelang ihr in der 96. Minute der Ausgleich. Kelly bereitete gegen Schweden den Anschlusstreffer vor und übernahm gegen Italien eine Minute vor Ablauf der Verlängerung die Verantwortung vom Punkt, sie war per Elfer-Nachschuss erfolgreich.