Millionen-Paket für das „Kleinod Schutzhütten“

„Ohne Ehrenamt wäre das alles nicht möglich“

Wie beispielsweise bei der beliebten Speckbacherhütte am Kreuzberg bei Breitenstein. Pächterehepaar Alexandra und Helmut Pirchmoser nutzten das Geld für eine dringend notwendige Heizungssanierung. Großen Dank richtet Mikl-Leitner auch an die Vereine: „200.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit werden hier jährlich in Bewirtschaftung und Pflege investiert“, so die Landeschefin in Richtung der anwesenden Vertreter Gerhard Rosenits (Naturfreunde), Christian Zinkl (Alpenverein), Viktor Krenthaller (Bergsteigervereinigung) sowie Franz Zehetmayer (Österreichischer Touristenclub).