Taillenumfang spielt bei Sterblichkeit große Rolle

„Die Messung des Taillenumfangs ist eine einfache und kostengünstige Methode, um das viszerale Fettgewebe (Bauchfett, Anm.) zu beurteilen. Diese wird im Rahmen der Patientenversorgung jedoch nur selten genutzt“, schrieb jetzt das Deutsche Ärzteblatt zu der in den „Annals of Internal Medicine“ erschienenen wissenschaftlichen Studie von Aaron Aragaki (Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle).