IOC-Chefin nach einigem „Holpern“ zuversichtlich!

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hat vier Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Italien auf zwischenzeitliche Hürden in der Vorbereitung verwiesen. „Es war ein langer Weg – manchmal etwas holprig, wie jeder olympische Weg -, aber es ist wirklich wunderbar, hier in Italien zu sein“, sagte die seit Juni des Vorjahres amtierende Coventry am Montag anlässlich der Eröffnung der IOC-Session in der Mailänder Scala im Beisein des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella.
Coventry erklärte, Mailand und Italien seien trotz Verzögerungen in den Vorbereitungen bereit, die Spiele erfolgreich durchzuführen. Einige Infrastrukturprojekte wie der Eiskanal in Cortina d‘Ampezzo oder die Eishockey-Halle in Mailand waren nach Verzögerungen erst unter hohem Zeitdruck fertiggestellt worden. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass eine Seilbahn, die in Cortina die Zuschauer zu den Ski-Bewerben der Frauen bringen sollte, nicht rechtzeitig in Betrieb gehen wird.
Rückkehr nach Europa, Gegenpol zu Weltkrisen
Es ist das erste Mal seit Turin 2006, dass die Winterspiele wieder in den europäischen Alpen stattfinden. „Im Namen der Athleten und der gesamten olympischen Gemeinschaft möchte ich Italien meinen herzlichen Dank aussprechen. Ihr alle seid maßgeblich daran beteiligt, diese Spiele unvergesslich zu machen“, sagte Coventry. Offiziell eröffnet werden die Spiele am Freitag in Mailand.
Mattarella sieht in dem Sportereignis eine Chance, den aktuellen Krisen auf der Welt etwas entgegenzusetzen. „Es ist ein bedeutendes globales Ereignis, das in einer Welt, die mit großen Schwierigkeiten konfrontiert ist, eine tiefe Resonanz findet“, sagte Mattarella. „Es steht im Gegensatz zu einer Welt, die von Barrieren und fehlendem Dialog geprägt ist. Wir fordern, dass der Olympische Frieden überall respektiert wird.“
