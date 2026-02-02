IOC-Chefin nach einigem „Holpern“ zuversichtlich!

Coventry erklärte, Mailand und Italien seien trotz Verzögerungen in den Vorbereitungen bereit, die Spiele erfolgreich durchzuführen. Einige Infrastrukturprojekte wie der Eiskanal in Cortina d‘Ampezzo oder die Eishockey-Halle in Mailand waren nach Verzögerungen erst unter hohem Zeitdruck fertiggestellt worden. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass eine Seilbahn, die in Cortina die Zuschauer zu den Ski-Bewerben der Frauen bringen sollte, nicht rechtzeitig in Betrieb gehen wird.