3. Liga Mitte

Kalsdorf als Zünglein an der Waage im Titelkampf

Dritte Liga
02.02.2026 20:30
Mit 33 Punkten aus 15 Spielen liegt Aufsteiger Kalsdorf nach dem Herbstdurchgang im Spitzenfeld der Liga. Die Chancen auf den Meistertitel sind auch in der Rückrunde weiterhin intakt – sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Winterkönig Voitsberg. Wir haben Trainer Jörg Schirgi zur aktuellen Situation der Steirer befragt.

Folgen Sie uns auf