Kalsdorf als Zünglein an der Waage im Titelkampf

Mit 33 Punkten aus 15 Spielen liegt Aufsteiger Kalsdorf nach dem Herbstdurchgang im Spitzenfeld der Liga. Die Chancen auf den Meistertitel sind auch in der Rückrunde weiterhin intakt – sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Winterkönig Voitsberg. Wir haben Trainer Jörg Schirgi zur aktuellen Situation der Steirer befragt.