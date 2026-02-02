Polen: Unbekannte Drohne fällt auf Militärgelände

Nur 70 Meter von einem Waffenlager in Polen entfernt ist eine Drohne unbekannten Ursprungs abgestürzt. Die Polizei untersucht den brenzligen Vorfall über der Kaserne, in der eine Truppe für radioelektronische Aufklärung untergebracht ist.
Die Drohne sei am vergangenen Donnerstag niedergegangen. Die Armee-Einheit in Przasnysz, 80 Kilometer nördlich von Warschau, sei für die Überwachung des Funkverkehrs an Polens Grenzen im Norden und Osten zuständig.
Dazu gehört auch die sogenannte Suwalki-Lücke – die strategisch wichtige Grenze zwischen den NATO-Mitgliedern Polen und Litauen mit Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad als potenziell feindlichen Nachbarn. Die polnische Armee testet derzeit Drohnenabwehrsysteme.
Wieder Ballon aus Belarus
Wie in den Tagen zuvor berichteten die Streitkräfte auch heute vom Eindringen eines ballonartigen Flugobjekts aus Belarus in den polnischen Luftraum. Solche Ballons dienen nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes zum Schmuggel, zum Beispiel von Zigaretten. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie die Reaktion der polnischen Flugabwehr testen sollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.