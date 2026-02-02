Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neben Waffenlager

Polen: Unbekannte Drohne fällt auf Militärgelände

Außenpolitik
02.02.2026 21:00
Die polnische Polizei untersucht nun den Vorfall.
Die polnische Polizei untersucht nun den Vorfall.(Bild: APA/AFP/SERGEI GAPON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur 70 Meter von einem Waffenlager in Polen entfernt ist eine Drohne unbekannten Ursprungs abgestürzt. Die Polizei untersucht den brenzligen Vorfall über der Kaserne, in der eine Truppe für radioelektronische Aufklärung untergebracht ist. 

0 Kommentare

Die Drohne sei am vergangenen Donnerstag niedergegangen. Die Armee-Einheit in Przasnysz, 80 Kilometer nördlich von Warschau, sei für die Überwachung des Funkverkehrs an Polens Grenzen im Norden und Osten zuständig.

Dazu gehört auch die sogenannte Suwalki-Lücke – die strategisch wichtige Grenze zwischen den NATO-Mitgliedern Polen und Litauen mit Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad als potenziell feindlichen Nachbarn. Die polnische Armee testet derzeit Drohnenabwehrsysteme.

Lesen Sie auch:
Um mehr Bürger für den Dienst an der Waffe zu gewinnen, experimentiert das Land schon seit ...
Angst vor Putin
Polen will alle Bürger für Krieg trainieren
06.11.2025
Bei Regierungsgebäuden
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
15.09.2025

Wieder Ballon aus Belarus
Wie in den Tagen zuvor berichteten die Streitkräfte auch heute vom Eindringen eines ballonartigen Flugobjekts aus Belarus in den polnischen Luftraum. Solche Ballons dienen nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes zum Schmuggel, zum Beispiel von Zigaretten. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie die Reaktion der polnischen Flugabwehr testen sollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Politik-Duell:
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.637 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
108.122 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
103.461 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Außenpolitik
Neben Waffenlager
Polen: Unbekannte Drohne fällt auf Militärgelände
Streit um Budget
Frankreichs Regierung überstand Misstrauensvoten
Partei in der Krise
Lercher: „SPÖ hat Probleme der Leute geleugnet“
Rechte Siegesserie
Ex-Ministerin wird Präsidentin in Costa Rica
Tiefschlag für Moskau?
Trump: Indien verzichtet künftig auf Putins Öl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf