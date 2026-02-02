Polizist und Sanitäter konnten Mann wiederbeleben

Es waren Sekunden, die am Montag über Tod und Leben eines Mühlviertlers entschieden. Ein 84-Jähriger hatte um die Mittagszeit einen Herzinfarkt erlitten und war reglos zusammensackt. Herbeigerufene Rettungssanitäter und ein Polizist schafften es gemeinsam, den Pensionisten erfolgreich zu reanimieren.