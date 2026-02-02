Vorteilswelt
Nach Infarkt im Auto

Polizist und Sanitäter konnten Mann wiederbeleben

Oberösterreich
02.02.2026 19:57
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jack Haijes)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Es waren Sekunden, die am Montag über Tod und Leben eines Mühlviertlers entschieden. Ein 84-Jähriger hatte um die Mittagszeit einen Herzinfarkt erlitten und war reglos zusammensackt. Herbeigerufene Rettungssanitäter und ein Polizist schafften es gemeinsam, den Pensionisten erfolgreich zu reanimieren.

0 Kommentare

Es war am Montag gegen 12 Uhr, als ein 84-Jähriger aus Aigen-Schlägl im Auto seines Sohnes plötzlich einen Herzstillstand erlitt. Der Rentner sackte reglos zusammen. Der geschockte Sohn setzte sofort die Rettungskette in Gang. 

Herbeigeeilte Rotkreuz-Sanitäter starteten sofort Wiederbelebungsversuche. Als kurz darauf ein Polizist aus Ulrichsberg eintraf, übernahm dieser die Herzdruckmassage, während einer der Sanitäter die Beatmung fortsetzte. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz.

Öamtc-Rettungshubschrauber
Öamtc-Rettungshubschrauber(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Atmung setzte wieder ein
Und dann geschah, worauf alle gehofft hatten: Bei dem Mühlviertler traten wieder Vitalfunktionen ein. Als schließlich der Notarzt eintraf, atmete der 84-Jährige schon wieder selbstständig. 

Nach einer längeren Aktubehandlung im Rotkreuz-Fahrzeug konnte der Patient mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum der Elisabethinnen nach Linz geflogen werden, wo Ärzte ihn weiter behandelten. 

