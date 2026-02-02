Polizist und Sanitäter konnten Mann wiederbeleben

Es waren Sekunden, die am Montag über Tod und Leben eines Mühlviertlers entschieden. Ein 84-Jähriger hatte um die Mittagszeit einen Herzinfarkt erlitten und war reglos zusammensackt. Herbeigerufene Rettungssanitäter und ein Polizist schafften es gemeinsam, den Pensionisten erfolgreich zu reanimieren.
Es war am Montag gegen 12 Uhr, als ein 84-Jähriger aus Aigen-Schlägl im Auto seines Sohnes plötzlich einen Herzstillstand erlitt. Der Rentner sackte reglos zusammen. Der geschockte Sohn setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Herbeigeeilte Rotkreuz-Sanitäter starteten sofort Wiederbelebungsversuche. Als kurz darauf ein Polizist aus Ulrichsberg eintraf, übernahm dieser die Herzdruckmassage, während einer der Sanitäter die Beatmung fortsetzte. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz.
Atmung setzte wieder ein
Und dann geschah, worauf alle gehofft hatten: Bei dem Mühlviertler traten wieder Vitalfunktionen ein. Als schließlich der Notarzt eintraf, atmete der 84-Jährige schon wieder selbstständig.
Nach einer längeren Aktubehandlung im Rotkreuz-Fahrzeug konnte der Patient mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum der Elisabethinnen nach Linz geflogen werden, wo Ärzte ihn weiter behandelten.
