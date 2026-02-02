Ein Bikini-Eklat und fiese Lästereien im Dschungel

Fad, fader, Dschungelcamper? Ariel und Samira drehten an Tag 11 im Camp so richtig auf und ätzten fies gegen ihre Kollegen. Vor allem Hardy und Hubert bekamen da ihr Fett ab. Und dann sorgte noch ein Bikini-Eklat für Ärger bei den Läster-Schwestern. Immerhin brachte der Montag auch etwas Gutes mit sich: Kein Promi musste den Dschungel verlassen!
Nach Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin und Mirja du Mont durften die Dschungelcamper an Tag 11 erst mal durchatmen. Denn wie Sonja Zietlow und Jan Köppen schon zu Beginn der Show verkündeten, war am Montag „Schonzeit“ für die Promis: „Heute muss keiner das Camp verlassen!“
Die Anrufe von Montag werden jedenfalls in die Entscheidung am Dienstag einfließen. Die Schlusslichter waren diesmal erneut Stephen Dürr und Patrick Romer. Muss einer der beiden an Tag 12 das Camp verlassen?
Lagerkoller am Lagerfeuer?
Ariel hat aber ohnehin schon große Pläne geschmiedet. „Egal was kommt, ich habe gesagt, ich komme hier rein und ich werde das gewinnen“, erklärte die Influencerin am Montag selbstbewusst bei der nächtlichen Feuerwache mit Samira. „Aber ich bin ja nicht alleine mit dieser Einstellung!“
Es komme halt darauf an, was von einem gezeigt wird, gab Samira zu bedenken: „Auf der einen Seite will man ja nicht langweilig sein, auf der anderen Seite weißt du halt auch nicht, wie das ankommt.“
Ariel ätzte daraufhin munter drauflos: „Nicht langweilig sein, ist gar nicht schwierig in so einer Gruppe. Ich meine es noch nicht mal böse. Keiner macht was!“ Samira pflichtete ihr bei und fand auch, dass manche Stars nichts machen und nur rumliegen: „Am krassesten ist es bei Hubert und Hardy, dass da noch keiner kam und gesagt hat ,Vielleicht braucht ihr zwei Thrombosespritzen!‘“ Ariel ist derselben Meinung: „Die bewegen ihren Hintern nur, wenn es Essen gibt oder sie auf Toilette müssen!“
Bikini ein No-Go im Dschungel?
Aber auch andere Männer im Camp waren Samira ein Dorn im Auge, vor allem ihre Haltung im Zusammenhang mit Eva und dem Flirt mit Patrick. Denn Samira hatte gehört, dass Stephen Eva vorwarf, im Bikini durchs Camp gelaufen zu sein.
„Das zeigt, wie Männer so drauf sind. Es wird immer alles auf die Frauen geschoben, weil sie einen Bikini anhat. Es sind 40 Grad, sollen wir im Schneeanzug rumlaufen? Das ist immer einfach für die Männer, dann sowas zu sagen. Auch wenn Frauen sexuell bedrängt werden, heißt es ,Ja warum rennt sie denn auch so rum?‘“
Je knapper, desto besser!
Ariel hatte zu dem Thema natürlich auch eine klare Meinung und tat diese im Dschungelcamp kund: „Auch wenn ich Eva nicht mag, aber jede Frau darf anziehen, was sie möchte, und da hat kein Mann auf dieser Welt das Recht, das zu beurteilen! Ich ziehe genau das an, was ich geil finde. Ich schaue in den Spiegel, auch wenn es richtig knapp ist, und denke mir ,Du hot Mummy‘ und jetzt gehe ich raus und fühle mich wohl und sexy. So viel Selbstbewusstsein, wie ich habe, da kann mir kein Mann auf der Erde jemals einreden, was ich anzuziehen habe!“
Und während Samira und Ariel munter lästerten, taute Gil immer mehr auf. Der Musiker wirkte gelöst und befreit. Er öffnete sich den anderen Stars gegenüber, allen voran Eva, immer mehr. Eine Entwicklung, die im Camp deutlich spürbar ist.
„Würdest du die Wahrheit erzählen?“
Im Gespräch erzählte Gil Eva, dass er früher viel Yoga gemacht habe und sogar eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer beginnen wollte. Doch er habe aufgehört. Auf Evas Nachfrage nach dem Warum antwortete er ausweichend: „Welche Ausrede kann ich dir geben?“ Eva ließ nicht locker: „Die Wahrheit!“ Dann wurde sie konkreter und fragt: „Wenn ich dich zu meinem Podcast einladen würde, der ,Nothing But The Truth‘ heißt, würdest du dann kommen?“ Gil zögerte nicht: „Klar, gerne! Für dich mache ich das gerne.“
Eva hakte nach: „Würdest du auch die Wahrheit erzählen?“ Gil blieb ehrlich: „Das, was ich sagen darf, sage ich.“ Schließlich schlugen die beiden ein. „Ich finde es durchaus interessant, mehr über Gil kennenzulernen.“
„Meine Jugend war weg mit 14“
Das konnte Eva auch sofort haben, denn ohne Umschweife erzählte Gil davon, wie er mit 14 zu einem Casting eingeladen und danach für eine BRAVO Foto-Love-Story engagiert wurde. „Und danach war nichts mehr wie vorher“, so Gil. Es folgte der Song „Round ‘n‘ Round“ und dann ging es los: „Ich habe dann mehr Zeit in Fernsehstudios und Flugzeugen verbracht als auf der Schulbank.“
Einen Schulabschluss gibt es daher nicht: „Abgebrochen und ich bereue es, nicht wegen des Schulabschlusses, sondern wegen des normalen Erwachsenenwerdens mit Gleichaltrigen. Meine Jugend war weg mit 14.“ Es folgten jahrelange Touren durch Asien. „Dann kam ich zurück, fast 21, Burn-out, genügend Geld auf dem Konto, Penthouse mit Blick über ganz München, aber der einsamste Junge auf der ganzen Welt!“
