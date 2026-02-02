Ein Bikini-Eklat und fiese Lästereien im Dschungel

Je knapper, desto besser!

Ariel hatte zu dem Thema natürlich auch eine klare Meinung und tat diese im Dschungelcamp kund: „Auch wenn ich Eva nicht mag, aber jede Frau darf anziehen, was sie möchte, und da hat kein Mann auf dieser Welt das Recht, das zu beurteilen! Ich ziehe genau das an, was ich geil finde. Ich schaue in den Spiegel, auch wenn es richtig knapp ist, und denke mir ,Du hot Mummy‘ und jetzt gehe ich raus und fühle mich wohl und sexy. So viel Selbstbewusstsein, wie ich habe, da kann mir kein Mann auf der Erde jemals einreden, was ich anzuziehen habe!“