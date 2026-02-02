Lercher: „SPÖ hat Probleme der Leute geleugnet“

Für Diskussionen sorgt aktuell auch der Alleingang von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker bei der geplanten Volksbefragung zur Heeresreform. Lercher erklärt: „Ich habe gehört, dass es ein Alleingang war. Die Expertinnen- und Expertenkommission hat entschieden, und ich teile deren Vorschläge. Aus Sicht der SPÖ Steiermark kann Politik aber auch selbst abstimmen und entscheiden.“ Gleichzeitig kritisiert er die Inszenierung: „Wenn man etwas Richtung Volksbefragung inszeniert, kann man gleich mehrere drängende Fragen stellen – etwa zum Gesundheitssystem oder zur Finanzierung. Für eine allein ist das schon ein bisschen ein Luxus.“