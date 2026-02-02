Offiziell! Junior Adamu wechselt zu Celtic Glasgow

Super Bowl: Erdbeben ließ San Francisco erzittern
„Besonderer“ Auftakt
Der österreichische Fußball-Teamstürmer Junior Adamu ist vom deutschen Bundesligisten SC Freiburg bis Saisonende an Celtic Glasgow verliehen worden!
Die Schotten sicherten sich laut eigenen Angaben vom Montag auch eine Kaufoption für den 24-Jährigen, der bei Freiburg in dieser Saison zumeist nur zu Kurzeinsätzen gekommen war.
Adamu spielte seit Sommer 2023 für die Deutschen, in 67 Spielen traf er nur sieben Mal.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.