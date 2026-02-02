Hotel Andaz Vienna um 92 Millionen Euro verkauft

Das Hotel Andaz Vienna Am Belvedere ist um 92 Millionen Euro verkauft worden - und zwar an die WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH. Diese vermietet das Hotel, das rund 25.800 Quadratmeter und 300 Zimmer hat, wiederum.
Die MHP Hotel am Schweizergarten GmbH wird den Betrieb übernehmen. „Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln“, sagte Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstofer am Montag. Die Immobilie gehörte einer der insolventen Signa-Gesellschaften.
Ab April 2026 soll das Haus nicht mehr als Andaz, sondern als Hyatt Regency geführt werden. Während der Umstellung bleibe es uneingeschränkt geöffnet, teilte der Mieter MHP Hotel in einer Aussendung mit. Man habe dem gesamten Personal angeboten, weiter im Hotel arbeiten zu können. „Auch alle bestehenden Reservierungen, Veranstaltungsbuchungen und laufenden Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang für Gäste und Geschäftspartner zu gewährleisten.“
Das Hotel soll aber neu ausgerichtet werden, sich künftig vor allem an Geschäftsreisende richten und für Konferenzen, Bälle und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Rede ist von einem „Fokus auf zeitlosen Stil und hohe Servicequalität“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.