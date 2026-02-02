Vorteilswelt
Signa-Pleite

Hotel Andaz Vienna um 92 Millionen Euro verkauft

Wien
02.02.2026 22:34
Das Hotel Andaz Vienna, das zu einer insolventen Signa-Gesellschaft gehört hat, ist verkauft ...
Das Hotel Andaz Vienna, das zu einer insolventen Signa-Gesellschaft gehört hat, ist verkauft worden.(Bild: LOEBELL NORDBERG/Andaz Vienna Am Belvedere)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Hotel Andaz Vienna Am Belvedere ist um 92 Millionen Euro verkauft worden - und zwar an die WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH. Diese vermietet das Hotel, das rund 25.800 Quadratmeter und 300 Zimmer hat, wiederum.

Die MHP Hotel am Schweizergarten GmbH wird den Betrieb übernehmen. „Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln“, sagte Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstofer am Montag. Die Immobilie gehörte einer der insolventen Signa-Gesellschaften.

Ab April 2026 soll das Haus nicht mehr als Andaz, sondern als Hyatt Regency geführt werden. Während der Umstellung bleibe es uneingeschränkt geöffnet, teilte der Mieter MHP Hotel in einer Aussendung mit. Man habe dem gesamten Personal angeboten, weiter im Hotel arbeiten zu können. „Auch alle bestehenden Reservierungen, Veranstaltungsbuchungen und laufenden Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang für Gäste und Geschäftspartner zu gewährleisten.“

Lesen Sie auch:
Wiener Nobelhotel
Signa wirft weitere Luxusimmobilie auf den Markt
15.04.2025

Das Hotel soll aber neu ausgerichtet werden, sich künftig vor allem an Geschäftsreisende richten und für Konferenzen, Bälle und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Rede ist von einem „Fokus auf zeitlosen Stil und hohe Servicequalität“.

