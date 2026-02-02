Hotel Andaz Vienna um 92 Millionen Euro verkauft

Ab April 2026 soll das Haus nicht mehr als Andaz, sondern als Hyatt Regency geführt werden. Während der Umstellung bleibe es uneingeschränkt geöffnet, teilte der Mieter MHP Hotel in einer Aussendung mit. Man habe dem gesamten Personal angeboten, weiter im Hotel arbeiten zu können. „Auch alle bestehenden Reservierungen, Veranstaltungsbuchungen und laufenden Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang für Gäste und Geschäftspartner zu gewährleisten.“