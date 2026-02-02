Rückruf von Babynahrung: Behörde schaltet sich ein

Erbrechen und Durchfall möglich

Cereulid ist ein Toxin, das von bestimmten Bakterien produziert wird, und nach dem nicht in Standardtests bei Kontrollen gesucht wird. Es kann 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen. Das französische Gesundheitsministerium sprach von „Verdauungsstörungen“. In Frankreich gab es zwei Todesfälle, für die verunreinigte Babynahrung verantwortlich sein könnte. In Belgien ist ein Baby nach dem Verzehr erkrankt. Die Ermittlungen laufen noch.