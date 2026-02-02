Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höchstwerte festgelegt

Rückruf von Babynahrung: Behörde schaltet sich ein

Ausland
02.02.2026 19:59
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hat am Montag Höchswerte für das Toxin ...
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hat am Montag Höchswerte für das Toxin Cereulid in Milchpulver festgelegt (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Rückrufen von Babynahrung hat sich die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eingeschaltet. Sie hat am Montag Höchstwerte für das Toxin Cereulid festgelegt, das manchmal im Milchpulver vorkommt. Zunächst war unklar, ob die neue Empfehlung zu weiteren Rückrufaktionen führen würde.

0 Kommentare

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Efsa schlugen eine zulässige Tagesdosis (ARfD) von 0,014 Mikrogramm je Kilogramm Körpergewicht für Cereulid bei Säuglingen vor. „Diese Empfehlung soll den Risikomanagern in der EU dabei helfen, zu entscheiden, wann Produkte vorsorglich aus Gründen der öffentlichen Gesundheit vom Markt genommen werden müssen“, teilte die Behörde mit, die ihren Sitz in Italien hat. Der Hintergrund ist, dass sehr junge Babys deutlich empfindlicher auf Giftstoffe reagieren als Erwachsene.

Wie berichtet, hatte der Lebensmittelhersteller Danone in Deutschland vergangene Woche mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke „Aptamil“ zurückgerufen und das damit begründet, dass Cereulid enthalten sein könnte. Auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé rief deswegen – auch in Österreich – schon mehrere Säuglingsnahrungsprodukte vorsorglich zurück. Seit Dezember gab es in mehr als 60 Ländern Rückrufaktionen. Die EU-Behörde empfahl Eltern, die betroffenen Produkte auf keinen Fall mehr zu verwenden.

Lesen Sie auch:
Auch in Österreich sind 33 Chargen der Marke BEBA vom Rückruf betroffen.
Auch in Österreich
Gift in Babymilch: Öl aus Wuhan könnte schuld sein
02.02.2026
Toxin in Babynahrung
Klage gegen Nestlé und andere beteiligte Konzerne
29.01.2026

„Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Hersteller des betroffenen ARA-Öls die Firma Cabio Biotech“, schilderte eine Sprecherin des Schweizer Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV). Diese Firma hat ihren Sitz in Wuhan. 

Erbrechen und Durchfall möglich
Cereulid ist ein Toxin, das von bestimmten Bakterien produziert wird, und nach dem nicht in Standardtests bei Kontrollen gesucht wird. Es kann 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen. Das französische Gesundheitsministerium sprach von „Verdauungsstörungen“. In Frankreich gab es zwei Todesfälle, für die verunreinigte Babynahrung verantwortlich sein könnte. In Belgien ist ein Baby nach dem Verzehr erkrankt. Die Ermittlungen laufen noch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf