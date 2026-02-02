Streit mit Klub – Benzema wechselt zu Al-Hilal

Benzema war 2023 nach Saudi-Arabien gekommen, was einer der namhaftesten Transfers in der Liga-Geschichte war. Bei Al-Ittihad erzielte der Torjäger in zweieinhalb Spielzeiten 54 Treffer in 83 Spielen und holte in der vergangenen Saison die Meisterschaft. Dies könnte ihm nun wieder mit Al-Hilal gelingen, wo er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.