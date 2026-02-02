Vorteilswelt
Legende als Trainer

Aus und vorbei! Rapid gibt Stürmer nach Holland ab

Fußball International
02.02.2026 21:57
Noah Bischof (Mi.)
Noah Bischof (Mi.)(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Abgang bei Grün-Weiß: Der SK Rapid gibt Stürmer Noah Bischof fix in die Niederlande ab!

0 Kommentare

Der 23-jährige Vorarlberger, der in der laufenden Saison verletzungsbedingt weder bei den Profis noch bei Rapid II zu Einsatzminuten gekommen war, wechselt in die zweite holländische Liga zum FC Dordrecht. Vielleicht ein gutes Omen für den jungen Stürmer: Beim Tabellen-Elften erwartet ihn mit Dirk Kuyt ein früherer Offensiv-Superstar – u.a. für Liverpool und Feyenoord, aber auch für die Niederlande – als Trainer.

„Alles Gute für diesen neuen Karriereschritt“
„Ich wünsche Noah Bischof alles Gute für diesen neuen Karriereschritt, für ihn wird es nun ganz wichtig, möglichst rasch Spielpraxis sammeln zu können“, verabschiedete Rapid-Sportchef Markus Katzer den Vorarlberger mit freundlichen Worten. Die Zeit des im Jänner 2024 vom SCR Altach nach Wien gewechselten Bischof sei bei Rapid verletzungsbedingt „leider unter keinem glücklichen Stern“ gestanden.

Im grün-weißen Dress brachte es der Stürmer auf 28 Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor) für die Profis und weitere fünf Partien (zwei Tore) für Rapid II.

