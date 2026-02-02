Aus und vorbei! Rapid gibt Stürmer nach Holland ab

Der 23-jährige Vorarlberger, der in der laufenden Saison verletzungsbedingt weder bei den Profis noch bei Rapid II zu Einsatzminuten gekommen war, wechselt in die zweite holländische Liga zum FC Dordrecht. Vielleicht ein gutes Omen für den jungen Stürmer: Beim Tabellen-Elften erwartet ihn mit Dirk Kuyt ein früherer Offensiv-Superstar – u.a. für Liverpool und Feyenoord, aber auch für die Niederlande – als Trainer.