Super Bowl: Erdbeben ließ San Francisco erzittern

Kurz vorm Spiel der Spiele zwischen Patriots und Seahawks meldete sich in der kalifornischen Bay Area nicht der Football, sondern die Natur zu Wort. Ein spürbares Erdbeben sorgte am Morgen für Gesprächsstoff rund um San Francisco – ausgerechnet zu Beginn der Super-Bowl-Woche. Warum der Erdstoß dennoch keine Auswirkungen auf das Mega-Event hat.
Mit einem ungewöhnlichen Begleitumstand hat die Super-Bowl-Woche in der Bay Area begonnen: Am frühen Montagmorgen wurde die Region rund um San Francisco von einem Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert – nur wenige Tage vor dem Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks im Levi’s Stadium von Santa Clara.
Erschütterungen deutlich zu spüren
Wie der United States Geological Survey (USGS) mitteilte, lag das Epizentrum nahe San Ramon im Osten der Bay Area. Die Erschütterungen waren jedoch bis nach San Francisco und in mehrere Städte der Region deutlich zu spüren. Laut den Experten handelte es sich um einen sogenannten Erdbebenschwarm mit mehreren kleineren Nachbeben innerhalb kurzer Zeit. Verletzte oder größere Schäden wurden nicht gemeldet.
Trainings der Teams nicht betroffen
Auch wenn das Zittern für viele Einheimische und angereiste Fans ein ungewohnter Start in die wichtigste Woche des NFL-Jahres war, blieb der sportliche Betrieb unbeeinträchtigt. Behörden bestätigten, dass das Erdbeben keine Auswirkungen auf Trainings, Sicherheit oder den Ablauf der Super-Bowl-Woche hatte.
