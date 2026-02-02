Super Bowl: Erdbeben ließ San Francisco erzittern

Erschütterungen deutlich zu spüren

Wie der United States Geological Survey (USGS) mitteilte, lag das Epizentrum nahe San Ramon im Osten der Bay Area. Die Erschütterungen waren jedoch bis nach San Francisco und in mehrere Städte der Region deutlich zu spüren. Laut den Experten handelte es sich um einen sogenannten Erdbebenschwarm mit mehreren kleineren Nachbeben innerhalb kurzer Zeit. Verletzte oder größere Schäden wurden nicht gemeldet.