Im Kleinen das Große finden

Die autarken Tiny Houses von Wohnwagon (www.wohnwagon.at) stehen an mehreren Orten zum Urlauben und Probewohnen: in Apetlon im Burgenland (Fotos), in Gutenstein, Traismauer und im Wienerwald (NÖ), Mühlviertel (OÖ) und in der Ramsau (Stmk.).