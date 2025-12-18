Wo sogar Delfine lächeln

Eine atemberaubende Kulisse

Doch hin zu dem, was wir alle mit Florida assoziieren und was hier, an der – im Vergleich zum schillernden Miami eher noch weniger bekannten – Westküste in Clearwater in Hülle und Fülle vorhanden ist: unbeschreiblich schönes Meer. Und Entspannung auf allen Ebenen. Die Leute sind so wohltuend freundlich, entschuldigen sich etwa schon, bevor sie vielleicht versehentlich im Weg stehen könnten. Mit der Sonne im Gesicht und dem Wind im Haar lacht jeder, pudelt sich über nichts auf und genießt.