Kollegen einig

Harrison Ford hat die „Weltkultur geprägt“

Society International
19.12.2025 13:17
(Bild: AP/Joel Ryan)

Hollywoodstar Harrison Ford wird von der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für sein Lebenswerk geehrt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll der 83-Jährige den Preis bei der Verleihung der Filmpreise der Gewerkschaft im März in Los Angeles erhalten. 

Die früher als Screen Actors Guild Awards bekannten Preise heißen neuerdings nur noch Actor Awards.

Ford habe mit seinen Filmrollen „die Weltkultur geprägt“, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Sean Astin. „Es ist uns eine Ehre, eine Legende zu ehren, deren Einfluss auf unsere Zunft unvergänglich ist.“

Ford „zutiefst geehrt“
Ford erklärte, er fühle sich „zutiefst geehrt“. Die Ehrung durch seine Schauspielerkollegen bedeute ihm sehr viel. „Ich habe den größten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, mit unglaublichen Schauspielern und Filmteams zusammengearbeitet, und ich war immer dankbar, Teil dieser Gemeinschaft zu sein“, erklärte der Schauspieler.

Ford hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: vom Weltraumschmuggler Han Solo in der „Star Wars“-Saga über „Blade Runner“ bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in „Jäger des verlorenen Schatzes“ seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.

