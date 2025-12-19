Harrison Ford hat die „Weltkultur geprägt“

Ford „zutiefst geehrt“

Ford erklärte, er fühle sich „zutiefst geehrt“. Die Ehrung durch seine Schauspielerkollegen bedeute ihm sehr viel. „Ich habe den größten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, mit unglaublichen Schauspielern und Filmteams zusammengearbeitet, und ich war immer dankbar, Teil dieser Gemeinschaft zu sein“, erklärte der Schauspieler.