Bub zündete „Tischvulkan“: Schwere Verbrennungen

Schwere Verbrennungen

Der Jugendliche zündete offenbar den „Tischvulkan“, und es kam zu einer Explosion. Er zog sich schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen zu. Der 14-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital nach Wiener Neustadt eingeliefert. Nach Angaben der „NÖN“ sei er in weiterer Folge ins AKH Wien überstellt worden.