Bub zündete „Tischvulkan“: Schwere Verbrennungen

Schwere Verletzungen hat ein 14 Jahre alter Bursche am Donnerstagabend im Haus seines Freundes in Niederösterreich davongetragen. Der Bub hatte offenbar einen „Tischvulkan“ gezündet und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen. Hintergrund des Unfalls könnte ein TikTok-Experiment gewesen sein.
Der Bursch war am Abend in Reichenau an der Rax bei einem Freund zu Hause gewesen, als sich der Vorfall ereignete, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag auf Anfrage.
Schwere Verbrennungen
Der Jugendliche zündete offenbar den „Tischvulkan“, und es kam zu einer Explosion. Er zog sich schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen zu. Der 14-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital nach Wiener Neustadt eingeliefert. Nach Angaben der „NÖN“ sei er in weiterer Folge ins AKH Wien überstellt worden.
Die Ermittlungen in dem Fall laufen, auch zu den Hintergründen des Unfalls. Im Raum steht, dass der Bursche nach einer Bauanleitung auf TikTok den „Tischvulkan“ hergestellt hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.