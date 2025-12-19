Asteroiden-Kollision um nahen Stern beobachtet

Im Zuge von Beobachtungen des – aus rein astronomischer Sicht nahen – Sterns Fomalhaut mit dem Weltraumteleskop „Hubble“ sahen Astronomen plötzlich einen hellen Lichtpunkt, der aus dem Nichts auftauchte. Schnell wurde klar, dass sie Zeuge einer gewaltigen Kollision von zwei Asteroiden geworden waren.
Die Wissenschaftler erkannten, dass „Hubble“ 2023 die heftige Kollision zweier massereicher Objekte eingefangen hatte, ein außergewöhnliches Ereignis, das in unserem heutigen Sonnensystem seinesgleichen sucht. Die riesige Trümmerwolke, die durch diesen Zusammenprall entstand, sah zuerst aus wie ein neu entdeckter Exoplanet.
„Das ist sicherlich das erste Mal, dass ich einen Lichtpunkt gesehen habe, der aus dem Nichts in einem Exoplaneten-System aufgetaucht ist“, sagt der leitende Forscher Paul Kalas von der University of California in Berkeley.
„Zeugen einer heftigen Kollision“
„Er (der Lichtpunkt, Anm.) ist auf allen unseren bisherigen ,Hubble‘-Bildern nicht zu sehen, was bedeutet, dass wir gerade Zeugen einer heftigen Kollision zwischen zwei massereichen Objekten und einer riesigen Trümmerwolke geworden sind, wie es sie in unserem heutigen Sonnensystem nicht gibt. Wirklich erstaunlich!“, erläutert Kalas.
Nur etwa 25 Lichtjahre von unserer Erde entfernt gehört Fomalhaut zu den hellsten Sternen am Nachthimmel. Er liegt im Sternbild Südlicher Fisch, ist massereicher, leuchtkräftiger, ist deutlich jünger als unsere Sonne und von mehreren Staubgürteln umgeben. Im Jahr 2008 war Fomalhaut das erste Sternsystem, in dem mit dem Observatorium „Hubble“ (siehe Bild unten) ein möglicher Exoplanet im sichtbaren Licht entdeckt wurde.
Teleskop bereits seit 1990 im Weltall
„Hubble“ wurde gemeinsam von der US-Raumfahrtbehörde NASA und deren europäischen Pendant, der ESA, entwickelt. Seit seinem Start im April 1990 hat das Teleskop mit atemberaubenden Bildern aus dem All die Astronomie revolutioniert. Ende November 2025 hat sich das Observatorium wegen eines technischen Problems automatisch in einen „Sicherheitsmodus“ versetzt.
