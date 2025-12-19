Asteroiden-Kollision um nahen Stern beobachtet

Nur etwa 25 Lichtjahre von unserer Erde entfernt gehört Fomalhaut zu den hellsten Sternen am Nachthimmel. Er liegt im Sternbild Südlicher Fisch, ist massereicher, leuchtkräftiger, ist deutlich jünger als unsere Sonne und von mehreren Staubgürteln umgeben. Im Jahr 2008 war Fomalhaut das erste Sternsystem, in dem mit dem Observatorium „Hubble“ (siehe Bild unten) ein möglicher Exoplanet im sichtbaren Licht entdeckt wurde.