Weitere illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben

Botox und Filler sowie dazugehörige Utensilien sichergestellt

Die Polizei beschlagnahmte verschiedene Mittel wie Botox und Filler sowie dazugehörige Utensilien. An Ort und Stelle wurde eine in der Klinik beschäftigte Frau angetroffen, die sofort zugab, an den Behandlungen beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei nahm die Verdächtige für eine genauere Befragung mit.