Weitere illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben

An nobler Adresse in der Wiener Innenstadt ist am Freitag eine weitere illegale Schönheitsklinik ausgehoben worden. In den Räumlichkeiten der Beauty-Klinik wurden Behandlungen ohne entsprechend qualifiziertes Personal angeboten.
Die Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen des Wiener Magistrats schlossen die Einrichtung. Während der Amtshandlung schaute eine Kundin vorbei und gab an, sich einer Behandlung unterziehen zu wollen.
Botox und Filler sowie dazugehörige Utensilien sichergestellt
Die Polizei beschlagnahmte verschiedene Mittel wie Botox und Filler sowie dazugehörige Utensilien. An Ort und Stelle wurde eine in der Klinik beschäftigte Frau angetroffen, die sofort zugab, an den Behandlungen beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei nahm die Verdächtige für eine genauere Befragung mit.
Bereits zum 9. Mal
Es handelte sich bereits um die neunte illegale Schönheitsklinik, die in Wien aufgeflogen ist. Die Gruppe Sofortmaßnahmen, die Polizei und andere Dienststellen der Stadt kümmern sich im Rahmen einer Schwerpunktaktion um dieses Thema.
„Gemeinsam mit der Wiener Polizei arbeiten wir laufend daran, dass jede Wienerin und jeder Wiener sich darauf verlassen kann, dass Behandlungen legal und sicher sind“, sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, in einer Aussendung.
