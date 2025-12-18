Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Top-5-Wintertipps

Bad Gastein: Wo Wasser Geschichte erzählt

Reisen & Urlaub
18.12.2025 09:38
Beeindruckt: Bad Gastein und sein Wasserfall. Allgemeine Infos online unter gastein.com
Beeindruckt: Bad Gastein und sein Wasserfall. Allgemeine Infos online unter gastein.com(Bild: Getty Images/RooM RF)

Ob Wasserfall, Thermalquelle oder Schnee – in Bad Gastein im Salzburger Land bestimmt Wasser den Rhythmus von Natur, Geschichte und Erholung. Wir haben außerdem die fünf besten Tipps für Aktivitäten in der Region Gastein für Sie zusammengestellt.

0 Kommentare

Nicht nur die schönen Bauten aus der Zeit der Belle Époque machen die einzigartige Kulisse von Bad Gastein aus, auch der imposante Wasserfall. Mehr als 300 Meter stürzt das Wasser über drei Steinstufen in die Tiefe. Wer schwindelfrei ist, kann mit der Zipline (Seilrutsche) „Flying Waters“ über die Gasteiner-Ache-Schlucht schweben und den Ausblick auf das majestätische Wasserschauspiel genießen. Apropos Wasser: Die Geschichte des Kurorts, der auf 1000 Meter Seehöhe im Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Land liegt, reicht weit zurück.

Wegen der Thermalquellen entstand schon 1000 n. Chr. das Badedörfchen Wildbad Gastein. Eine der 17 Quellen, die Elisabethquelle, kann im Rahmen historischer Führungen besichtigt werden. Die heilsame Wirkung des Wassers, aber auch die klare Luft inmitten der einmaligen Naturkulisse zogen stets Gäste an, darunter viele Prominente. Kaiser, Musiker, Dichter, Schauspieler. Johann Strauss Sohn, Grillparzer oder Hugh Grant.

Auch Kaiserin Sisi war hier auf Kur. Bekannt ist der Ort auch für seinen Radon-Heilstollen. Zwei Kilometer geht es mit einem kleinen Zug in den Radhausberg. Im Stollen herrscht tropisches Klima mit bis zu 41 Grad bei fast 100% Luftfeuchtigkeit. Das radioaktive Edelgas Radon aktiviert Selbstheilungskräfte und kann z. B. bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen oder Asthma helfen.

Der Kurort bietet aber auch beste Voraussetzungen für jene, die aktiv sein wollen. Wasser spielt auch im Winter eine wichtige Rolle – in Form von Schnee. Skifahren, Langlaufen, Skitouren oder Wandern, für jeden ist etwas dabei.

Informationen

  • Allgemeine Auskünfte: zum Salzburger Land
    sowie zur Region Gastein.
  • Sasa Schwarzjirg entdeckt in der Sendung REISEZEIT TV am Sonntag, dem 21. Dezember 2025 um 17.30 Uhr in ORF 2. Begleiten Sie die Moderatorin in den Kurort und erfahren Sie, was Wassermeister machen und was Hühnereier mit dem Heilstollen zu tun haben.

Bis in die 1980er-Jahre galt der Ort als „Monte Carlo“ der Alpen, waren doch viele Reiche und Schöne Stammgäste. Heute sind es der historische Charme, das Element Wasser und die zahlreichen Winter- und Sommeraktivitäten, die große Lust darauf machen, Bad Gastein zu entdecken.

REISEZEIT TV im ORF: Moderatorin Sasa Schwarzjirg fliegt auf der Zipline „Flying Waters“ über ...
REISEZEIT TV im ORF: Moderatorin Sasa Schwarzjirg fliegt auf der Zipline „Flying Waters“ über Bad Gastein und seinen Wasserfall.(Bild: TVfriends)

Die Top-5-Tipps für Gastein im Winter
Die Region Gastein bietet für Gäste zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl an Aktivitäten. Wir haben nachfolgende fünf Empfehlungen zusammengestellt.

1. Early Winter Mountaincart in Dorfgastein
Ein außergewöhnliches Erlebnis bietet das Early Winter Mountaincart in Dorfgastein: Noch vor dem Skibetrieb geht es mit speziellen Carts über die frisch präparierte Piste am Fulseck talwärts.

Mit dem Mountaincart geht es über die frisch präparierte Piste.
Mit dem Mountaincart geht es über die frisch präparierte Piste.(Bild: Dorfgasteiner Bergbahnen/Franz Naturner)

2. Skifahren in vier Skigebieten – inklusive Early Morning Skiing
Von sonnigen Familienpisten bis zu hochalpinen Abfahrten auf bis zu 2.650 Metern – mit Dorfgastein-Großarl, Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Graukogel und Sportgastein bietet Gastein ein vielseitiges Skierlebnis. Besonders: Das Early Morning Skiing, bei dem vor dem regulären Skibetrieb auf frisch präparierten und fast leeren Skipisten gefahren werden kann.

3. Gasteiner Skihauben – Kulinarik auf der Skihütte
Regionale Gerichte, kreiert von renommierten Haubenköchen, kommen den ganzen Winter über in ausgewählten Skihütten auf den Tisch – bodenständig und zu fairen Preisen. Im neuen Bergrestaurant Hirsch und Maus auf der Schlossalm wird z. B. eine gebundene Fischsuppe mit Schnittlauchtoast und Räucherfischsalat von Stefan Viehauser gereicht.

4. Gesundheit erleben im Gasteiner Heilstollen
Er ist ein einzigartiges Gesundheitsangebot: der Gasteiner Heilstollen. Die natürliche Kombination aus Wärme, hoher Luftfeuchtigkeit und Radon wird besonders bei Beschwerden des Bewegungsapparats und chronischen Entzündungen geschätzt.

Der Aufenthalt im Radon-Heilstollen in Bad Gastein kann bei rheumatisch-entzündlichen ...
Der Aufenthalt im Radon-Heilstollen in Bad Gastein kann bei rheumatisch-entzündlichen Erkrankungen oder auch Asthma helfen.(Bild: Gasteinertal TourismusgmbH; Manuel Marktl/Marktl Photography)

5. Entspannung in der Felsentherme und Alpentherme Gastein
Nach einem ausgiebigen Skitag laden die Alpentherme Gastein sowie die Felsentherme Bad Gastein zum Erholen ein. Im natürlichen Thermalwasser und den großzügige Wasser- und Saunalandschaften inmitten des alpinen Panoramas kann man so richtig entspannen.

Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Der Donnerstagsklassiker: Sitzen und trainieren!
Heftiger Regen verwandelte Hormus‘ Küstenlinie in eine leuchtend rote Landschaft.
Bizarrer Anblick
Starkregen färbt iranische Insel blutrot ein
Message, Macht, Medien
Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“
„The Power of Music“
Opernstar Elina Garanca singt mit 650 Kindern
Was wurde aus ...
„Charmed – Zauberhafte Hexen“-Star Brian Krause
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
353.617 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.618 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.954 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Mehr Reisen & Urlaub
Mit Top-5-Wintertipps
Bad Gastein: Wo Wasser Geschichte erzählt
20 Mio. Euro erhofft
Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein
Steyr
Zu Besuch beim Christkind
„Gewohnheitseffekt“
Koralmbahn: Land Steiermark spricht Warnung aus
Meer, Eis & Genuss
Winterträume auf der Eisinsel in Izola erleben

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf