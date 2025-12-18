Bad Gastein: Wo Wasser Geschichte erzählt

Die Top-5-Tipps für Gastein im Winter

Die Region Gastein bietet für Gäste zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl an Aktivitäten. Wir haben nachfolgende fünf Empfehlungen zusammengestellt.

1. Early Winter Mountaincart in Dorfgastein

Ein außergewöhnliches Erlebnis bietet das Early Winter Mountaincart in Dorfgastein: Noch vor dem Skibetrieb geht es mit speziellen Carts über die frisch präparierte Piste am Fulseck talwärts.