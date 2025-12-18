Bad Gastein: Wo Wasser Geschichte erzählt

Ob Wasserfall, Thermalquelle oder Schnee – in Bad Gastein im Salzburger Land bestimmt Wasser den Rhythmus von Natur, Geschichte und Erholung. Wir haben außerdem die fünf besten Tipps für Aktivitäten in der Region Gastein für Sie zusammengestellt.
Nicht nur die schönen Bauten aus der Zeit der Belle Époque machen die einzigartige Kulisse von Bad Gastein aus, auch der imposante Wasserfall. Mehr als 300 Meter stürzt das Wasser über drei Steinstufen in die Tiefe. Wer schwindelfrei ist, kann mit der Zipline (Seilrutsche) „Flying Waters“ über die Gasteiner-Ache-Schlucht schweben und den Ausblick auf das majestätische Wasserschauspiel genießen. Apropos Wasser: Die Geschichte des Kurorts, der auf 1000 Meter Seehöhe im Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Land liegt, reicht weit zurück.
Wegen der Thermalquellen entstand schon 1000 n. Chr. das Badedörfchen Wildbad Gastein. Eine der 17 Quellen, die Elisabethquelle, kann im Rahmen historischer Führungen besichtigt werden. Die heilsame Wirkung des Wassers, aber auch die klare Luft inmitten der einmaligen Naturkulisse zogen stets Gäste an, darunter viele Prominente. Kaiser, Musiker, Dichter, Schauspieler. Johann Strauss Sohn, Grillparzer oder Hugh Grant.
Auch Kaiserin Sisi war hier auf Kur. Bekannt ist der Ort auch für seinen Radon-Heilstollen. Zwei Kilometer geht es mit einem kleinen Zug in den Radhausberg. Im Stollen herrscht tropisches Klima mit bis zu 41 Grad bei fast 100% Luftfeuchtigkeit. Das radioaktive Edelgas Radon aktiviert Selbstheilungskräfte und kann z. B. bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen oder Asthma helfen.
Der Kurort bietet aber auch beste Voraussetzungen für jene, die aktiv sein wollen. Wasser spielt auch im Winter eine wichtige Rolle – in Form von Schnee. Skifahren, Langlaufen, Skitouren oder Wandern, für jeden ist etwas dabei.
Bis in die 1980er-Jahre galt der Ort als „Monte Carlo“ der Alpen, waren doch viele Reiche und Schöne Stammgäste. Heute sind es der historische Charme, das Element Wasser und die zahlreichen Winter- und Sommeraktivitäten, die große Lust darauf machen, Bad Gastein zu entdecken.
Die Top-5-Tipps für Gastein im Winter
Die Region Gastein bietet für Gäste zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl an Aktivitäten. Wir haben nachfolgende fünf Empfehlungen zusammengestellt.
1. Early Winter Mountaincart in Dorfgastein
Ein außergewöhnliches Erlebnis bietet das Early Winter Mountaincart in Dorfgastein: Noch vor dem Skibetrieb geht es mit speziellen Carts über die frisch präparierte Piste am Fulseck talwärts.
2. Skifahren in vier Skigebieten – inklusive Early Morning Skiing
Von sonnigen Familienpisten bis zu hochalpinen Abfahrten auf bis zu 2.650 Metern – mit Dorfgastein-Großarl, Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Graukogel und Sportgastein bietet Gastein ein vielseitiges Skierlebnis. Besonders: Das Early Morning Skiing, bei dem vor dem regulären Skibetrieb auf frisch präparierten und fast leeren Skipisten gefahren werden kann.
3. Gasteiner Skihauben – Kulinarik auf der Skihütte
Regionale Gerichte, kreiert von renommierten Haubenköchen, kommen den ganzen Winter über in ausgewählten Skihütten auf den Tisch – bodenständig und zu fairen Preisen. Im neuen Bergrestaurant Hirsch und Maus auf der Schlossalm wird z. B. eine gebundene Fischsuppe mit Schnittlauchtoast und Räucherfischsalat von Stefan Viehauser gereicht.
4. Gesundheit erleben im Gasteiner Heilstollen
Er ist ein einzigartiges Gesundheitsangebot: der Gasteiner Heilstollen. Die natürliche Kombination aus Wärme, hoher Luftfeuchtigkeit und Radon wird besonders bei Beschwerden des Bewegungsapparats und chronischen Entzündungen geschätzt.
5. Entspannung in der Felsentherme und Alpentherme Gastein
Nach einem ausgiebigen Skitag laden die Alpentherme Gastein sowie die Felsentherme Bad Gastein zum Erholen ein. Im natürlichen Thermalwasser und den großzügige Wasser- und Saunalandschaften inmitten des alpinen Panoramas kann man so richtig entspannen.
