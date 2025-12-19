Wie es Bibern nun an den „Pelzkragen“ gehen soll

Zu viele Biber, zu viele Schäden an Kulturen und an Flutschutz-Dämmen: Auf diese einfache Formel – auch zum Schutz der Menschen – bringt Naturschutzlandesrätin Rosenkranz das Problem mit den wachsenden Populationen dieser Tierart. „Der Holzfäller mit den scharfen Zähnen ist in Niederösterreich längst zu einer ernsthaften ökologischen Herausforderung geworden. Denn die Bestände sind vielerorts extrem hoch und die Schäden nehmen zu – deshalb braucht es auf EU-Ebene unbedingt eine Senkung des Schutzstatus, um Entnahmen künftig wirksamer zu ermöglichen“, betont die Freiheitliche.