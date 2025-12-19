Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

Super-G der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Ski Alpin
19.12.2025 05:00
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

Heute steht der Super-G der Herren in Gröden auf dem Programm. Das Rennen beginnt um 11.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Nach der Schlappe in der Abfahrt wollen die ÖSV-Läufer heute zurückschlagen. Nur auf Platz elf rangierte mit Stefan Babinsky am Donnerstag der beste Österreicher.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr ärgerte sich im Ziel.
Schweizer bärenstark
Gröden-Geduldsspiel: ÖSV-Watschn in der Abfahrt
18.12.2025
Das sah nicht gut aus!
Schlimmer Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden
18.12.2025

Erneut gilt es Marco Odermatt, der bereits bei 50 Siegen hält, zu schlagen. Auf den Dritten der Bestenliste, Hermann Maier, fehlen dem Schweizer nur noch vier Siege. Erfolgreicher waren nur Ingemar Stenmark (86) und Marcel Hirscher (67). 

