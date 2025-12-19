Super-G der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Rapids Strategie lässt auch Barisic schmunzeln
Heute steht der Super-G der Herren in Gröden auf dem Programm. Das Rennen beginnt um 11.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach der Schlappe in der Abfahrt wollen die ÖSV-Läufer heute zurückschlagen. Nur auf Platz elf rangierte mit Stefan Babinsky am Donnerstag der beste Österreicher.
Erneut gilt es Marco Odermatt, der bereits bei 50 Siegen hält, zu schlagen. Auf den Dritten der Bestenliste, Hermann Maier, fehlen dem Schweizer nur noch vier Siege. Erfolgreicher waren nur Ingemar Stenmark (86) und Marcel Hirscher (67).
