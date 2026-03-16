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„Vögels Lexikon“

„dure watza“, das gibts nur im Ländle

Vorarlberg
16.03.2026 16:00
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er das Zeitwort „watza“. 

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Die genaue Wortherkunft des alemannischen Verbs watza für hochdeutsch schnell laufen liegt im Dunkeln. Die einen vermuten dahinter den sogenannten Watz aus der Jägersprache, welcher ein Wildschwein ist und damit ein Tier, das bekanntlich sehr schnell laufen kann (speziell dann, wenn es wütend ist) und vor dem es aus menschlicher Sicht umgekehrt ebenfalls rasch zu fliehen gilt.

Andere beziehen die Herkunft von watzen auf das bekannte Zeitwort wetzen (schärfen, schleifen), von welchem gesichert auch das alemannische Hauptwort der Watz – die Schärfe einer Klinge – abstammt: „Dia Segasa hot kan Watz meh, dia muaß ma dringend dengla“, erklärt der alemannische Bauer dem deutschen Touristen, der danach so klug ist wie zuvor, aber zumindest drei neue Wörter in seinem Passivwortschatz hat.

Denkbar ist jedenfalls, dass das schnelle und zielgerichtete Laufen eines Menschen gedanklich einst mit der Schärfe einer Klinge verglichen wurde und somit unser Dialektverb watza dieser zweiten Erklärung entsprechen könnte.

Das Watza im Sinne des schnellen Laufens wird im Alemannischen fast immer in Verbindung mit einer klaren Richtungsbestimmung verwendet: jemand watzt folglich dure oder umme (hinüber) oder umgekehrt hera (her), er watzt ihe (hinein) oder usse (hinaus) und auch uffe (hinauf) oder ahe (hinunter). Weit seltener wird watza hingegen alleinstehend gebraucht, wie hier: „Mensch, der Usain Bolt – der ka watza!“

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