„dure watza“, das gibts nur im Ländle

Die genaue Wortherkunft des alemannischen Verbs watza für hochdeutsch schnell laufen liegt im Dunkeln. Die einen vermuten dahinter den sogenannten Watz aus der Jägersprache, welcher ein Wildschwein ist und damit ein Tier, das bekanntlich sehr schnell laufen kann (speziell dann, wenn es wütend ist) und vor dem es aus menschlicher Sicht umgekehrt ebenfalls rasch zu fliehen gilt.