Kultige Karossen kommen zurück nach Leibnitz

Wenn sich am 1. und 2. August der Grottenhof in Leibnitz in ein vibrierendes Zentrum aus Motorensound, Rock‘n‘Roll und 50s-Lifestyle verwandelt, dann ist wieder Zeit für das Rollin‘ Dudes Festival – ein Event, das längst über die Grenzen der Südsteiermark hinaus Kultstatus erreicht hat. Jahr für Jahr zaubert das Event den Fans von US-Oldtimern und Rockabilly-Style ein Lächeln aufs Gesicht.