Mikl-Leitner will keine deutschen „Flüchtlinge“

Nun wandte sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Der Brief liegt der „Krone“ vor: Bis 2030 gehen allein in Niederösterreichs Pflegezentren und Kliniken circa 1000 Personen in Pension, 13 Prozent davon Ärztinnen und Ärzte. Demgegenüber gibt es hohes Interesse am Medizinstudium.