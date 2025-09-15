Eine Hundertstel trennt Pallitsch vom Finale

Mit seinem Lauf selbst war Enzo Diessl aber alles andere als zufrieden. „Ich hatte mir schon eine bessere Zeit erhofft, aber man muss das auch relativieren, der Start war zwar gut, aber an der dritten und vierten Hürde hatte ich schon einige Probleme. So bin ich nicht ganz hingekommen.“ Jetzt hofft er, dass er im Semifinale ein besseres Rennen zeigen kann. Aber die Hauptsache war natürlich die Qualifikation für die nächste Runde – und das gleich bei seiner ersten WM!