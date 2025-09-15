„EU bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgen!“

„Schutz der Ukraine bedeutet Krieg mit Russland“

Russland bezeichnet jede Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte als Diebstahl. Russland würde laut Medwedew außerdem einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch NATO-Kräfte als Kriegserklärung betrachten. Medwedew schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: „Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten und mit NATO-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins – einen Krieg der NATO mit Russland.“