„Wir haben eine wunderbare Mars-Venus Frequenz“

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter blickt in die Sterne und verspricht alles andere als Langeweile. Während uns zu Wochenbeginn Rückenwind in Sachen Liebe, Job und Zusammenhalt erwartet, drohen ab Mittwoch Stolpersteine. „Zwischen gestern und Mittwoch haben wir eine wunderbare Mars-Venus-Frequenz“ erklärt sie. Diese sorgt für Schwung, Harmonie und ein starkes Miteinander. Ob im Job oder privat – Verständnis fällt leichter, Konflikte lösen sich schneller, und auch Teamarbeit gelingt besser als sonst.
Welche Chancen diese besondere Sternenkonstellation wirklich bietet und wie wir ihre Energie am besten für uns nutzen können, darüber spricht Astrologin Astrid Hogl-Kräuter ausführlich im Gespräch mit Moderatorin Jana Pasching. Mehr spannende Einblicke gibt’s auch online unter www.astroastrid.at.
