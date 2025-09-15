Vorteilswelt
Akute Brandgefahr!

Paris Hiltons Beauty-Tool wird zum feurigen Fiasko

Society International
15.09.2025 16:00
Paris Hilton ist als findige Geschäftsfrau bekannt, mit ihrem akuellen Beauty-Tool hat sich das ...
Paris Hilton ist als findige Geschäftsfrau bekannt, mit ihrem akuellen Beauty-Tool hat sich das It-Girl aber ein Ei gelegt. In den USA gab es für ihren Mini-Kühlschrank wegen akuter Brandgefahr einen großen Rückruf!(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)

Das wird sie alles andere als „hot“ finden. Die amerikanische Konsumentenschutzkommission CPSC hat eine Rückrufaktion gestartet. Denn die mehr als 110.000 verkauften Paris-Hilton-Mini-Kühlschränke können zu einem Brandherd werden. 

Bislang gab es bereits 27 Vorfälle, in denen die „Mini Beauty Fridges“ sich überhitzten und Feuer fingen.

Kurzschluss-Gefahr!
Hilton wirbt auf ihrer Facebook-Seite und weiteren Social-Media-Plattformen für ihre 4 Liter und 10 Liter großen Kühlschränke, die es in den Farben Rosa, Weiß, Aqua und Grell-Pink zu kaufen gibt. Sie sollen Kosmetika und Hautpflegeprodukte kühl halten.

Auch auf Instagram wirbt Paris Hilton für ihren „Mini Beauty Fridge“:

Bei den defekten Geräten handelt es sich laut Pressemitteilung der CPSC um Modelle, die zwischen November 2022 bis August 2024 hergestellt wurden. Das Problem: Ein elektrischer Schalter an dem kleinen Kühlschrank kann einen Kurzschluss erzeugen und dann überhitzen.

Großer Rückruf in den USA
Die „Paris Hilton Beauty Fridges“ werden von der Firma Epoca International aus Boca Raton in Florida aus China importiert. Sie gibt es inzwischen bei Walmart und auch auf Amazon zu kaufen. Die Behörden raten jetzt aber allen betroffenen Kunden, sofort den Stecker zu ziehen und sich über die Rückruf-Webseite von Epoca das Geld zurückerstatten zu lassen.

Lesen Sie auch:
Paris Hilton während eines Auftritts im Dezember 2024 in Los Angeles.
Zum 44. Geburtstag
Paris Hilton badet in Erdbeermilch und singt
17.02.2025

Weder Hilton noch das Unternehmen haben sich bislang zu dem feurigen Fiasko geäußert.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
