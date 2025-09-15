Paris Hiltons Beauty-Tool wird zum feurigen Fiasko

Großer Rückruf in den USA

Die „Paris Hilton Beauty Fridges“ werden von der Firma Epoca International aus Boca Raton in Florida aus China importiert. Sie gibt es inzwischen bei Walmart und auch auf Amazon zu kaufen. Die Behörden raten jetzt aber allen betroffenen Kunden, sofort den Stecker zu ziehen und sich über die Rückruf-Webseite von Epoca das Geld zurückerstatten zu lassen.