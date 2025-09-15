Conor McGregor zieht Präsidentenkandidatur zurück

McGregor will weiter politisch aktiv sein

Ob McGregor die notwendigen Voraussetzungen für eine formelle Kandidatur erfüllt hätte, gilt als fraglich. Um sich für das Präsidentenamt zu bewerben, muss man mindestens die Unterstützung von 20 Mitgliedern des irischen Parlaments oder von vier Gemeindeverwaltungen nachweisen. Noch am Montag wollte sich McGregor verschiedenen Gemeinderäten vorstellen.