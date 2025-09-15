Vorteilswelt
52 kg sichergestellt

Drogenbande in Favoriten hochgenommen

Wien
15.09.2025 15:55
Illegale Substanzen in Favoriten entdeckt und gesichert.(Bild: LPD Wien)

Bei einer Razzia zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurde die Wiener Polizei fündig. Insgesamt 52 kg an Suchtgift konnte in einem Wohnhaus in Favoriten Mitte Juli konfisziert werden. Drei Österreicher sind tatverdächtig. 

0 Kommentare

In einer Wohnung in Favoriten, die augenscheinlich als Suchtmittelbunker diente, machte die Wiener Polizei einen berauschenden Fund. Insgesamt 52,25 kg an Drogen wurden beschlagnahmt.

Schnüffler machen Volltreffer
Im Zuge einer Befragung in einem Wohnhaus im 10. Bezirk bemerkte die Polizei mehrere verdächtige Behälter und Utensilien. 
Diese deuteten auf Suchtmittel hin, weswegen die Polizei die Wohnung durchsuchte und eine große Menge Drogen und Bargeld sicherstellte.

Darunter unter anderem Marihuana, Kokain, Haschisch, Ecstasy, MDMA, Amphetamin, Ketamin, THC Vaporizer und illegale Potenzmittel. Auch Bargeld in Höhe von knapp 90.000 Euro wurden gefunden, das Hinweise auf einen organisierten Drogenhandel liefert. 
Die drei in der Wohnung anwesenden Österreicher im Alter von 22, 29 und 32 Jahren wurden daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

Verdächtiger bringt 300 Kilo auf Waage
Aufgrund seines hohen Körpergewichts wurde einer der Verhafteten – die „Krone“ hat berichtet – sogar in eine Justizanstalt in Niederösterreich verlegt, da er in den Bettgestellen in Wien durchzubrechen drohte. Auch der Abtransport aus der Tatort-Wohnung gestaltete sich schwierig. Vernehmungen des 29-Jährigen sind ebenfalls nur per Video möglich, da ein Spezialtransport zu kostspielig wäre.

Deutlicher Anstieg von Drogen-Anzeigen
Die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz sind im Jahr 2024 nach einem Aufwärtstrend der vergangenen Jahre weiter gestiegen. 
Cannabis ist nach wie vor der Spitzenreiter bei den Drogenfunden, zeigt der Lagebericht Suchtmittelkriminalität des Bundesministeriums für Inneres. Davon wurden im besagten Jahr insgesamt 2,5 Tonnen aus dem Verkehr gezogen.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
