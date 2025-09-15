Drogenbande in Favoriten hochgenommen

Verdächtiger bringt 300 Kilo auf Waage

Aufgrund seines hohen Körpergewichts wurde einer der Verhafteten – die „Krone“ hat berichtet – sogar in eine Justizanstalt in Niederösterreich verlegt, da er in den Bettgestellen in Wien durchzubrechen drohte. Auch der Abtransport aus der Tatort-Wohnung gestaltete sich schwierig. Vernehmungen des 29-Jährigen sind ebenfalls nur per Video möglich, da ein Spezialtransport zu kostspielig wäre.