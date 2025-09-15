Carmen Geiss schlägt nach Selfie-Shitstorm zurück

Aber Geiss hat auch liebe Worte für jene Fans übrig, die ihr wohlgesonnen sind. In einer weiteren Nachricht schrieb die Millionärsgattin: „Ich bin so unendlich dankbar für euch alle – für die, die uns schon seit den ersten Tagen begleiten, und für alle, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und all die gemeinsamen Momente bedeuten uns mehr, als Worte ausdrücken können.“