Carmen Geiss schlägt nach Selfie-Shitstorm zurück

Ein Selfie von Carmen Geiss und Tochter Shania hat in den letzten Tagen für einen riesengroßen Shitstorm gesorgt. Doch die Rechnung haben die Hater ohne die TV-Persönlichkeit gemacht. Denn die 60-Jährige schlug öffentlich zurück!
„Mama und Tochter bei der Arbeit“, schrieb Carmen Geiss letzte Woche auf Instagram zu einem Foto, für das sie gemeinsam mit Tochter Shania posierte. Das Mama-Tochter-Duo zeigte sich auf dem Selfie wie immer perfekt gestylt, lächelte freundlich in die Kamera.
„Zu künstlich“?
Doch die bösen Kommentare ließen trotz des schönen Schnappschusses nicht lange auf sich warten. Vor allem der Look der TV-Promis geriet ins Visier der Hater. Carmen und Shania wirken „zu künstlich“, schimpfte so manche User. Und einer fragte sogar: „Wie kann man sich so verunstalten?“
Für dieses Instagram-Selfie von Shania und Carmen Geiss hagelte es viel Kritik:
Ein Shitstorm, den Carmen Geiss nicht auf sich sitzen lassen wollte. Die Retourkutsche folgte in Form eines weiteren Insta-Postings.
Geiss nennt Hater „Multitasking-Legenden“
„Wahnsinn, wie manche es schaffen, 24/7 zu haten und gleichzeitig absolut nichts aus sich zu machen“, bot sie den Kritikern, die sie spitz als „Multitasking-Legenden“ bezeichnete, Paroli.
Dazu veröffentlichte sie nicht nur eine Reihe von lachenden Smileys, sondern auch ein Foto, auf dem sie fast schon gelangweilt in die Kamera blickt. Die Botschaft ist eindeutig: Die unangebrachten Hassbotschaften hängen ihr längst schon zum Hals raus.
Carmen Geiss legte sich mit ihren Hatern an – hier ist das Posting zu sehen:
Aber Geiss hat auch liebe Worte für jene Fans übrig, die ihr wohlgesonnen sind. In einer weiteren Nachricht schrieb die Millionärsgattin: „Ich bin so unendlich dankbar für euch alle – für die, die uns schon seit den ersten Tagen begleiten, und für alle, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und all die gemeinsamen Momente bedeuten uns mehr, als Worte ausdrücken können.“
Kommentare
