Altach bestätigt starken Saisonstart gegen LASK

Der SCR Altach bleibt in der Fußball-Bundesliga im Hoch, für den LASK setzte es den nächsten Rückschlag. Die Vorarlberger gewannen am Samstag im heimischen Schnabelholz gegen die Linzer mit 1:0 (1:0) und stehen vorerst am dritten Tabellenplatz. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.