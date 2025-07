Medizin-Aufnahmetest: So viel kostet das Spektakel

Drei Messehallen und Tische aus Süditalien

In Innsbruck kamen am Freitag 2422 von 3238 angemeldeten Bewerbern. Wie in den vergangenen Jahren blieben auch heuer rund 25 Prozent der Angemeldeten fern. 2422 Anwärter für 420 Studienplätze (Human- und Zahnmedizin), die es in Innsbruck zu vergeben gibt.