Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„EU muss handeln“

Asylrecht einschränken: FPÖ lobt Vorstoß von Trump

Außenpolitik
15.09.2025 13:30
Menschen warten in New York, um das Büro der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu betreten.
Menschen warten in New York, um das Büro der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu betreten.(Bild: AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Einschränkung des internationalen Asylrechts findet Anklang bei der FPÖ. „Trump zeigt, dass politischer Wille ausreicht, um Fehlentwicklungen im Asylsystem zu korrigieren“, betonte die blaue EU-Abgeordnete Petra Steger. 

0 Kommentare

Zur Erinnerung: Trump ist der Meinung, das internationale Asylrecht funktioniere nicht mehr und spricht von einem „Missbrauch der Systeme“. Es müssen also neue Regeln her – diese würden die Asylsuche massiv erschweren. 

„Während in den USA endlich durchgegriffen wird, verschanzt sich die EU weiter hinter einem gescheiterten Migrationspakt“, kritisierte am Montag die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger.

Zitat Icon

„Europa braucht dringend eine echte Kehrtwende in der Migrationspolitik: Asyl nur für wirklich Verfolgte, konsequente Rückführungen und ein glasklares Signal, damit sich illegale Einwanderung nicht mehr lohnt.

Petra Steger

FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Demos in London und AfD-Vormarsch als warnendes Zeichen
Die Demonstrationen in London am vergangenen Wochenende, bei denen zehntausende Bürger gegen unkontrollierte Massenzuwanderung auf die Straße gingen, hätten ebenso wie der jüngste Wahlerfolg der AfD in Nordrhein-Westfalen klar gezeigt, dass Migration das beherrschende Thema im Westen bleibt. „Die Menschen haben genug von unverbindlichen Ankündigungen. Sie wollen, dass ihre Regierungen ihre Grenzen schützen, Sicherheit gewährleisten und ihr Land nicht länger zum Ziel globaler Wanderungsbewegungen machen“, erklärte Steger.

Lesen Sie auch:
Aber nur bestimmte
Trump heißt ausländische Arbeiter „willkommen“
15.09.2025
Kritiker alarmiert
Trump will internationales Asylrecht einschränken
12.09.2025
Polizisten angegriffen
Londoner Massenprotest gegen Migration eskaliert
13.09.2025

Warnungen vor Folgen für Europa
Besonders warnte die FPÖ-Europaabgeordnete vor den Folgen für Europa: „Wenn die USA das Asylrecht restriktiver auslegen, ist völlig klar, dass Migrationsströme aus dem globalen Süden verstärkt auf Europa ausweichen werden. Schon jetzt sind unsere Sozialsysteme überlastet und die innere Sicherheit massiv gefährdet. Wenn Brüssel nicht endlich handelt, wird der Kontinent unter einer neuen Migrationswelle zusammenbrechen.“

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.492 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
126.090 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.644 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3617 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2232 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2081 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Außenpolitik
Eskalation geht weiter
Kreml spricht von „Krieg der NATO mit Russland“
„EU muss handeln“
Asylrecht einschränken: FPÖ lobt Vorstoß von Trump
Neue Russland-Drohung
„EU bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgen!“
„Trifft einen Nerv“
Warnsignal für Berlin: AfD im Westen angekommen
Geldstrafe, Sanktionen
Kopftuchverbot: Das droht unkooperativen Eltern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf