Asylrecht einschränken: FPÖ lobt Vorstoß von Trump

Zur Erinnerung: Trump ist der Meinung, das internationale Asylrecht funktioniere nicht mehr und spricht von einem „Missbrauch der Systeme“. Es müssen also neue Regeln her – diese würden die Asylsuche massiv erschweren.

„Während in den USA endlich durchgegriffen wird, verschanzt sich die EU weiter hinter einem gescheiterten Migrationspakt“, kritisierte am Montag die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger.