„Wiener Weg bei Gastpatienten spaltet Bevölkerung“

Der Landtagsklub der SPÖ Burgenland ist am Montag in Stegersbach zu seiner Herbstklausur zusammengekommen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Pflege, Gesundheit und Bildung. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil übt dabei erneut heftige Kritik an der Bundesregierung und der Stadt Wien.
Bei der Klausur diskutierte der SPÖ-Klub mit Experten über neue politische Konzepte. Im Gesundheitsbereich verteidigte Doskozil einmal mehr die jüngsten Investitionen in die Spitäler: „Wir stellen das System inhaltlich auf neue Beine, damit Burgenländer nicht mehr für Behandlungen nach Wien oder Graz fahren müssen.“
Scharfe Kritik gab es vom burgenländischen Landeshauptmann am Vorgehen des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ) bei den Gastpatienten. Wie berichtet, haben Patienten mit Hauptwohnsitz in Wien nun Vorrang, und damit auch Zuwanderer, Asylwerber oder EU-Bürger. Länger warten müssten damit aber auch viele Burgenländer, die in der Bundeshauptstadt arbeiten oder gearbeitet hätten, so Doskozil: „Damit hat Wien einen Weg eingeschlagen, der spaltet.“
Rechtliche Schritte gegen Regelung
Der Landeshauptmann berichtete auch von einem Fall einer Burgenländerin, deren Operation in Wien zweimal verschoben wurde. Die Frau sei mittlerweile verstorben. Es sei aber nicht klar, ob dies in einem kausalen Zusammenhang stehen würde. Doskozil forderte außerdem weitere Betroffene auf, sich beim burgenländischen Patientenanwalt zu melden, damit dieser solche Fälle sammeln könne. „Wir werden zudem auch rechtliche Schritte einbringen“, so der Landeshauptmann. Eine Kanzlei sei bereits beauftragt, um Betroffene zu unterstützen. Bei den kommenden Verhandlungen zum Finanzausgleich will Doskozil die Gastpatienten ebenfalls zum Thema machen.
Gegen soziale Staffelung bei Pensionsanpassung
Kritik gab es außerdem erneut an der sozialen Staffelung bei der Pensionserhöhung. Klubobmann Roland Fürst bekräftigte hier neuerlich seine Ablehnung: „Die Pensionisten sind Leistungsträger und dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden.“ Schuld am Budgetdesaster sei die „völlig verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen Bundesregierung, etwa durch Überförderungen während der Corona-Pandemie“. In den SPÖ-Bundesgremien habe er das thematisiert, „aber keine Antwort bekommen“. Fürst verwies auch auf den SPÖ-Dringlichkeitsantrag am Donnerstag im Landtag, mit dem man sich gegen die soziale Staffelung bei der Pensionsanpassung und gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aussprechen werde.
Neues Modell für Genossenschafts-Mieten
Kritik übte Doskozil auch an der geplanten Mietpreisbremse des Bundes. Dieses Modell geht ihm nicht weg genug: „Das ist zu wenig. Die Mieten dürfen nicht wieder einen Schritt nach oben machen, sondern müssen wieder runter.“ Für das Burgenland kündigte er deshalb ein eigenes Modell im Herbst an, das für Genossenschaftsbauten gelten soll.
Schneemann warb für Pflege-Stützpunkte
Beim Thema Pflege verwies Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) auf die aktuelle Info-Kampagne, mit der über die neuen Regionen und ihre Stützpunkte informiert wird. Fünf Veranstaltungen habe man bereits durchgeführt. „Das internationale Vergabeverfahren ist abgeschlossen, nun erfüllen wir es mit Leben“, so Schneemann. Bis Weihnachten werden man alle 28 Pflegeregionen mit der Kampagne erreichen und damit die Menschen vor Ort informieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.