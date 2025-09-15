„Wiener Weg bei Gastpatienten spaltet Bevölkerung“

Gegen soziale Staffelung bei Pensionsanpassung

Kritik gab es außerdem erneut an der sozialen Staffelung bei der Pensionserhöhung. Klubobmann Roland Fürst bekräftigte hier neuerlich seine Ablehnung: „Die Pensionisten sind Leistungsträger und dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden.“ Schuld am Budgetdesaster sei die „völlig verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen Bundesregierung, etwa durch Überförderungen während der Corona-Pandemie“. In den SPÖ-Bundesgremien habe er das thematisiert, „aber keine Antwort bekommen“. Fürst verwies auch auf den SPÖ-Dringlichkeitsantrag am Donnerstag im Landtag, mit dem man sich gegen die soziale Staffelung bei der Pensionsanpassung und gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aussprechen werde.