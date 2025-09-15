Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doskozil übt Kritik

„Wiener Weg bei Gastpatienten spaltet Bevölkerung“

Burgenland
15.09.2025 14:10
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil übt teils heftige Kritik an der Bundesregierung ...
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil übt teils heftige Kritik an der Bundesregierung und an der Stadt Wien.(Bild: Holl Reinhard)

Der Landtagsklub der SPÖ Burgenland ist am Montag in Stegersbach zu seiner Herbstklausur zusammengekommen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Pflege, Gesundheit und Bildung. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil übt dabei erneut heftige Kritik an der Bundesregierung und der Stadt Wien.

0 Kommentare

Bei der Klausur diskutierte der SPÖ-Klub mit Experten über neue politische Konzepte. Im Gesundheitsbereich verteidigte Doskozil einmal mehr die jüngsten Investitionen in die Spitäler: „Wir stellen das System inhaltlich auf neue Beine, damit Burgenländer nicht mehr für Behandlungen nach Wien oder Graz fahren müssen.“ 

Scharfe Kritik gab es vom burgenländischen Landeshauptmann am Vorgehen des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ) bei den Gastpatienten. Wie berichtet, haben Patienten mit Hauptwohnsitz in Wien nun Vorrang, und damit auch Zuwanderer, Asylwerber oder EU-Bürger. Länger warten müssten damit aber auch viele Burgenländer, die in der Bundeshauptstadt arbeiten oder gearbeitet hätten, so Doskozil:  „Damit hat Wien einen Weg eingeschlagen, der spaltet.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Landesrat Leonhard Schneemann (rechts) und Klubobmann ...
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Landesrat Leonhard Schneemann (rechts) und Klubobmann Roland Fürst.(Bild: Christian Schulter)

Rechtliche Schritte gegen Regelung
Der Landeshauptmann berichtete auch von einem Fall einer Burgenländerin, deren Operation in Wien zweimal verschoben wurde. Die Frau sei mittlerweile verstorben. Es sei aber nicht klar, ob dies in einem kausalen Zusammenhang stehen würde. Doskozil forderte außerdem weitere Betroffene auf, sich beim burgenländischen Patientenanwalt zu melden, damit dieser solche Fälle sammeln könne. „Wir werden zudem auch rechtliche Schritte einbringen“, so der Landeshauptmann. Eine Kanzlei sei bereits beauftragt, um Betroffene zu unterstützen. Bei den kommenden Verhandlungen zum Finanzausgleich will Doskozil die Gastpatienten ebenfalls zum Thema machen.

Gegen soziale Staffelung bei Pensionsanpassung
Kritik gab es außerdem erneut an der sozialen Staffelung bei der Pensionserhöhung. Klubobmann Roland Fürst bekräftigte hier neuerlich seine Ablehnung: „Die Pensionisten sind Leistungsträger und dürfen nicht erneut zur Kasse gebeten werden.“  Schuld am Budgetdesaster sei die „völlig verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen Bundesregierung, etwa durch Überförderungen während der Corona-Pandemie“. In den SPÖ-Bundesgremien habe er das thematisiert, „aber keine Antwort bekommen“. Fürst verwies auch auf den SPÖ-Dringlichkeitsantrag am Donnerstag im Landtag, mit dem man sich gegen die soziale Staffelung bei der Pensionsanpassung und gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aussprechen werde.

Neues Modell für Genossenschafts-Mieten
Kritik übte Doskozil auch an der geplanten Mietpreisbremse des Bundes. Dieses Modell geht ihm nicht weg genug: „Das ist zu wenig. Die Mieten dürfen nicht wieder einen Schritt nach oben machen, sondern müssen wieder runter.“ Für das Burgenland kündigte er deshalb ein eigenes Modell im Herbst an, das für Genossenschaftsbauten gelten soll.

Lesen Sie auch:
An Wiener Spitälern
Gastpatienten-Regel könnte rechtswidrig sein
11.12.2022
Auch FPÖ stimmte dafür
Weiter Polit-Streit um die Wiener Gastpatienten
27.01.2025

Schneemann warb für Pflege-Stützpunkte
Beim Thema Pflege verwies Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) auf die aktuelle Info-Kampagne, mit der über die neuen Regionen und ihre Stützpunkte informiert wird. Fünf Veranstaltungen habe man bereits durchgeführt. „Das internationale Vergabeverfahren ist abgeschlossen, nun erfüllen wir es mit Leben“, so Schneemann. Bis Weihnachten werden man alle 28 Pflegeregionen mit der Kampagne erreichen und damit die Menschen vor Ort informieren.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 26°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 27°
Symbol heiter
Mattersburg
9° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 27°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
11° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.495 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
126.322 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.646 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3619 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2235 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2084 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Burgenland
1931-2025
Harald Serafin tot: Trauer um „Mister Wunderbar“
Im Radlfieber
Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin
Falsche Investitionen
Hellwache Pensionistin (82) von Söhnen entmündigt
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Der Geduldsfaden reißt
Empörter Ortschef setzt Landesrat letzte Frist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf