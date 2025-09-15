Prozess-Start gegen „Aula“- Chefredakteur

„Und es geht nicht um jeden einzelnen Artikel“, betonte der Staatsanwalt, denn das waren über 8000. „Und nicht jeder der Artikel war strafrechtlich relevant. Aber man muss es als Gesamtbild betrachten.“ Und: „In weiten Bereichen gab es da keinerlei Berührungsängste mit dem nationalsozialistischen Gedankengut.“ Es ging nur darum, die etwa 3000 geneigten Leser dazu zu bewegen, sich für die NSDAP zu betätigen.