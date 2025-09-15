Harald Serafin tot: Trauer um „Mister Wunderbar“

Österreich trauert um Harald Serafin. Der beliebte Entertainer, Sänger und langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Die „Krone“ erinnert sich an sein außergewöhnliches Leben – und seine besten Interviews.
Harald Serafin, der langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch, ist tot. Der 93-Jährige ist am Montag friedlich entschlafen. Das bestätigte seine Frau Ingeborg gegenüber der „Kronen Zeitung“. Er hinterlässt zwei erwachsene Kinder: Sohn Daniel, der in seine Fußstapfen getreten ist und aus seiner bestehenden Ehe stammt, sowie Tochter Martina aus seiner ersten Ehe mit der Sopranistin Mirjana Irosch.
Dem breiten österreichischen Publikum wurde der quirlige Operetten-Zampano, der wegen seiner „Hyperaktivität“ als Bub zum Boxen und dann zum Psychiater geschickt worden war, durch seine Auftritte als Juror in der zweiten Staffel der TV-Show „Dancing Stars“ bekannt, die ihm den Spitznamen „Mister Wunderbar“ einbrachte. Ihn ließ er auch in seine 2009 erschienene Autobiografie mit dem Titel „Nicht immer war es wunderbar“ einfließen.
Ein Zugpferd für das Burgenland
Für das Burgenland war Serafin von enormer Bedeutung. Während seiner 20-jährigen Intendanz von 1992 bis 2012 machte er die Seefestspiele weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt. Besucherraum und Bühne wurden ausgebaut, die Technik auf den neuesten Stand gebracht, auch die Garderoben erneuert.
Aufgrund seines Engagements und Einsatzes konnten die Seefestspiele Mörbisch Besucherrekorde mit bis zu 220.000 Besuchern einfahren.
Höchste Auszeichnung des Landes
Erst vor fünf Jahren wurde Serafin für seine großen Verdienste von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. „Mir ist Mörbisch und das Burgenland immer eine Herzensangelegenheit gewesen und es war all die Energie, die ich hineingesteckt habe, wert. Ich habe ja schon das Komturkreuz des Landes und ich wusste gar nicht, dass es noch eine höhere Auszeichnung gibt. Umso mehr freut es mich, dass das Land Burgenland mir für meine Bemühungen nun diesen Orden verleiht“, bedankte sich der Geehrte in seiner Dankesrede und fügte in seiner charmanten Manier hinzu: „Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll nach den Sternen greifen. Jetzt habe ich ein Komturkreuz mit Stern.“
Eine Liebe fürs Leben
Für Witwe Ingeborg, die von Serafin liebevoll „Mausi“ genannt wurde und die ihren Gemahl stets „mit Charme, Geduld und List“ packte, wiegt der Verlust sehr schwer. „Als wir uns zufällig im Sacher kennenlernten, war der Serafin als Hallodri verschrien. Genau das reizte mich – noch mehr als sein Humor. Wir waren verrückt nacheinander. Er ist der allerbeste Liebhaber! So zärtlich und geduldig“, streute sie ihm einmal in einem Interview Rosen. Eine schönere Liebeserklärung kann man einem Mann wohl nicht machen.
