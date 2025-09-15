Harald Serafin tot: Trauer um „Mister Wunderbar“

Höchste Auszeichnung des Landes

Erst vor fünf Jahren wurde Serafin für seine großen Verdienste von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. „Mir ist Mörbisch und das Burgenland immer eine Herzensangelegenheit gewesen und es war all die Energie, die ich hineingesteckt habe, wert. Ich habe ja schon das Komturkreuz des Landes und ich wusste gar nicht, dass es noch eine höhere Auszeichnung gibt. Umso mehr freut es mich, dass das Land Burgenland mir für meine Bemühungen nun diesen Orden verleiht“, bedankte sich der Geehrte in seiner Dankesrede und fügte in seiner charmanten Manier hinzu: „Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll nach den Sternen greifen. Jetzt habe ich ein Komturkreuz mit Stern.“