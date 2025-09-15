Drogen im Verkehr: Wie kann man das Problem lösen?

Keine Regelung bei Drogen

In Österreich gibt es eine klare 0,5-Promille-Grenze für Alkohol, jedoch keine spezifische Promillegrenze für Drogen. Deren Nachweis erfolgt über die Bestimmung von Substanzen im Blut oder durch standardisierte klinische Tests. In anderen Ländern, beispielsweise in den USA, gibt es bereits Null-Toleranz-Gesetze, bei denen auch kleinste Mengen illegaler Substanzen im Blut nachgewiesen werden können, was zu schweren Strafen führt. Ein weiterer Ansatz sind vermehrte Kontrollen, insbesondere mit Blick auf die steigende Zahl von Drogenunfällen. Auch technische Lösungen wie „Alko-Locks“ könnten in Zukunft auf andere Substanzen ausgeweitet werden. Angesichts der alarmierenden Zahlen stellt sich die Frage: Brauchen wir strengere Maßnahmen, um die Zahl der Unfälle unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zu reduzieren?