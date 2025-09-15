Vorteilswelt
Von Sohn gefunden

Tiere zerfleischten Mann (78) beim Pilzesammeln

Ausland
15.09.2025 15:09
Der genaue Ablauf des Dramas unweit des Vesuvs war am Montag noch unklar. Eine Autopsie soll die ...
Der genaue Ablauf des Dramas unweit des Vesuvs war am Montag noch unklar. Eine Autopsie soll die Todesumstände klären.(Bild: Diego Ioppolo - stock.adobe.com)

Ein 78-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag im Nationalpark des Vesuvs in Italien Pilze sammeln wollte, wurde tödlich verletzt aufgefunden. Höchstwahrscheinlich wurde er von streunenden Hunden oder Wildschweinen angegriffen.

Der Pensionist war alleine unterwegs und wurde am Abend von seinem Sohn gefunden. Er wurde noch lebend in eine Klinik gebracht, hatte Bisswunden an mehreren Körperstellen. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte verstarb er nach der Einlieferung.

Eine Möglichkeit, so Ermittler, ist, dass der Mann einen Schwächeanfall erlitt, bewusstlos zu Boden ging und dann von wilden Tieren – wahrscheinlich Hunden oder Wildschweinen – gebissen wurde. Wölfe wurden in diesem Gebiet bisher nicht gesichtet.

Autopsie angeordnet
Ebenso denkbar ist, dass der Senior direkt angegriffen wurde und infolgedessen zu Boden stürzte. Klarheit über die genaue Todesursache und die Art der Bisswunden soll eine Autopsie bringen.

