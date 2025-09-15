Verbrenner-Pick-ups jetzt von der NoVA befreit

Abgabenfreiheit mit Beifang

Fakt ist: Seit 1. Juli sind Kleinlaster bis 3,5 Tonnen mit mehr als drei, aber weniger als zehn Sitzplätzen NoVA-befreit – jetzt wird diese Regel auch auf Pick-ups ausgeweitet. Das bringt den Betrieben bares Geld und der Politik jede Menge Kritik ein. Denn während Autohändler und Baugewerbe bereits die Korken knallen lassen, befürchten Umweltorganisationen, dass künftig noch mehr 2,5-Tonnen-Boliden auf Parkplätze wuchten, die bisher eher Lieferwagen vorbehalten waren.