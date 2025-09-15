Vorteilswelt
Kein Witz!

Verbrenner-Pick-ups jetzt von der NoVA befreit

Motor
15.09.2025 12:43
(Bild: Ford)

Jetzt ist es amtlich: Pick-ups mit Allrad und Doppelkabine bekommen ab sofort ihren großen Steuer-Freifahrtschein: Bis 3,5 Tonnen sind sie von der NoVA-befreit. Unternehmer jubeln – Petrolheads auch.

0 Kommentare

Wo bisher beim Kauf saftige Summen ans Finanzamt flossen, herrscht künftig gähnende Leere in der Kassa: keine NoVA mehr – und damit im Schnitt 10.000 bis 20.000 Euro Ersparnis pro Betrieb, freut sich der Wirtschaftsbund. Für mehr als 20.000 heimische Unternehmen ist das ein echter Gamechanger – vom Installateur mit Werkzeugkiste bis zum Gärtner mit Motorsäge.

Pick-up oder Partymobil? Jetzt egal.
Monatelang wurde in Ministerien und Ausschüssen darum gerungen, ob diese XXL-Autos mit Ladefläche nun Arbeitsgeräte oder Lifestyle-Spielzeuge sind. Jetzt ist die Sache entschieden: Auch wer mit LED-Lichtbalken, Seilwinde und Lederlenkrad unterwegs ist, darf künftig steuerfrei zugreifen – Hauptsache Allrad und Doppelkabine.

„Der Wegfall der NoVA für Handwerkerfahrzeuge zeigt: Unser Einsatz hat sich gelohnt“, feiert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger (ÖVP) und spricht von einer „gezielten Stärkung des Standorts Österreich“. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ebenfalls ÖVP) nickt zufrieden: Das bringe „spürbare Entlastung“ und bessere Arbeitsbedingungen für alle, die täglich auf diese Fahrzeuge angewiesen sind.

Lesen Sie auch:
Rallye-Pick-up
Ford Ranger Raptor: Was das Viech richtig gut kann
21.06.2023

Grüne wittern Klimasünde mit Sternchen
Ganz und gar nicht zum Jubeln ist dagegen den Grünen. „Offensichtlich war das Gerede von Handwerkerautos nur ein Vorwand – jetzt werden selbst die größten Dreckschleudern von der NoVA befreit“, poltert Budgetsprecher Jakob Schwarz. Umweltsprecher Lukas Hammer spricht von einer „400-Millionen-Euro-Geschenkaktion für die CO₂-Könige der Straßen“ und wirft SPÖ und NEOS vor, „sich einmal mehr vom Wirtschaftsbund über den Haufenfahren zu lassen“.

Abgabenfreiheit mit Beifang
Fakt ist: Seit 1. Juli sind Kleinlaster bis 3,5 Tonnen mit mehr als drei, aber weniger als zehn Sitzplätzen NoVA-befreit – jetzt wird diese Regel auch auf Pick-ups ausgeweitet. Das bringt den Betrieben bares Geld und der Politik jede Menge Kritik ein. Denn während Autohändler und Baugewerbe bereits die Korken knallen lassen, befürchten Umweltorganisationen, dass künftig noch mehr 2,5-Tonnen-Boliden auf Parkplätze wuchten, die bisher eher Lieferwagen vorbehalten waren.

