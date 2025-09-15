Pensionisten protestieren: „Wollen Gerechtigkeit“

Regierung spart Millionen

„Das klingt zwar nach wenig Verlust“, sagt Landesgeschäftsführerin Manuela Kunst. „Aber das sind insgesamt 350 Millionen Euro, die die Pensionisten weniger haben. Wir wollen die volle Anpassung ohne Wenn und Aber – das ist unser Recht!“

„Dieser Auftritt wird auch in Wien gehört“, versichert Stanzer seinen Mitstreitern. „Es geht um Gerechtigkeit und Würde im Alter.“