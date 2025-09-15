Aus Moskaus Sicht pausierten die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Blutvergießens derzeit – nun wird weiter Öl ins Feuer gegossen. „Die NATO ist de facto in diesen Krieg verwickelt“, verkündete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Immerhin leiste das Bündnis Kiew direkte und indirekte Unterstützung. Man könne daher mit absoluter Sicherheit sagen, dass die NATO gegen Russland kämpfe.