Gigantischer Andrang auf 388 Medizin-Studienplätze

Rund 2135 Bewerber ritterten in diesem Jahr um 388 steirische Studienplätze – weniger als gedacht, denn angemeldet waren insgesamt 2617 Personen. Lediglich 236 Kandidaten bemühten sich um einen von 24 Studienplätzen in der Zahnmedizin – mehr als 90 Prozent der Teilnehmer am sogenannten „Med AT 2025“ wollen später im Bereich der Humanmedizin tätig sein.