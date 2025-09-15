Vorteilswelt
Exklusive Preview: Erleben Sie Maria Theresia!

15.09.2025 15:07
(Bild: Vereinigte Bühnen Wien, Design (mit KI-generierten Inhalten): Michael Balgavy)

Die Vereinigten Bühnen Wien feiern schon bald eine brandneue, spektakuläre Uraufführung im Wiener Ronacher: Ab 10. Oktober 2025 erobert MARIA THERESIA – Das Musical die Bühne – und Sie können schon vor der offiziellen Weltpremiere bei der exklusiven „Krone“-Preview dabei sein!

Epische Dramatik: kraftvolle Musik und spannende Story 
Das neue Musical über Maria Theresia verbindet monumentale Dramatik mit modernem Sound und verspricht ein energiegeladenes Bühnenerlebnis. Mit pulsierenden Beats, eindringlichen Texten und einer zeitgemäßen Inszenierung bringen Musical-Intendant Christian Struppeck und sein kreatives Team die Geschichte der legendären Herrscherin packend und unverwechselbar auf die Bühne des Ronacher.

Herrscherin und Strategin
Im Zentrum steht Maria Theresia als erste weibliche Herrscherin der Habsburgermonarchie: mutig, visionär und voller Durchsetzungskraft. In einer von Männern dominierten Welt erhebt sich mit ihr eine junge Frau, die nicht bereit ist, im Schatten zu bleiben. Zwischen Intrigen, Kriegen und familiären Pflichten modernisiert sie Staat und Gesellschaft und hinterlässt ein Erbe, das Europa bis heute prägt.

Hochkarätige Besetzung
Der facettenreiche Cast vereint Publikumslieblinge mit vielversprechenden Newcomern. Unter anderem mit dabei sind Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen, Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen und Annemieke van Dam als Madame Fuchs, sowie Amelie Polak als Tochter Marie Christine und Aeneas Hollweg als Joseph.

Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Das Stück erzählt nicht nur von historischen Ereignissen, sondern auch von Familie, Verantwortung, innerem Ringen und dem Mut, gegen alle Widerstände neue Wege zu gehen – also von Themen, die uns heute mehr denn je bewegen. Unsere Idee war es, all das in ein modernes Musiktheater zu übersetzen, das sowohl emotional berührt als auch inhaltlich überrascht.

Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien

Jetzt Tickets sichern! 

Die „Krone“- Preview findet bereits am 03. Oktober 2025 im Ronacher statt und verspricht ein kulturelles Highlight zu werden.

MARIA THERESIA – Das Musical
📅Fr, 10.10.2025 – Sa, 27.06.2026
📍Ronacher, Wien

Sichern Sie sich Ihre Tickets für MARIA THERESIA – Das Musical im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Die „Krone“ verlost 25x2 VIP-Tickets für die exklusive „Krone“-Preview von MARIA THERESIA – Das Musical am Freitag, 03. Oktober 2025 im Ronacher Wien! Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück genießen Sie schon bald einen exklusiven Musical-Abend.

