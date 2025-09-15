Exklusive Preview: Erleben Sie Maria Theresia!

Die Vereinigten Bühnen Wien feiern schon bald eine brandneue, spektakuläre Uraufführung im Wiener Ronacher: Ab 10. Oktober 2025 erobert MARIA THERESIA – Das Musical die Bühne – und Sie können schon vor der offiziellen Weltpremiere bei der exklusiven „Krone“-Preview dabei sein!
Epische Dramatik: kraftvolle Musik und spannende Story
Das neue Musical über Maria Theresia verbindet monumentale Dramatik mit modernem Sound und verspricht ein energiegeladenes Bühnenerlebnis. Mit pulsierenden Beats, eindringlichen Texten und einer zeitgemäßen Inszenierung bringen Musical-Intendant Christian Struppeck und sein kreatives Team die Geschichte der legendären Herrscherin packend und unverwechselbar auf die Bühne des Ronacher.
Herrscherin und Strategin
Im Zentrum steht Maria Theresia als erste weibliche Herrscherin der Habsburgermonarchie: mutig, visionär und voller Durchsetzungskraft. In einer von Männern dominierten Welt erhebt sich mit ihr eine junge Frau, die nicht bereit ist, im Schatten zu bleiben. Zwischen Intrigen, Kriegen und familiären Pflichten modernisiert sie Staat und Gesellschaft und hinterlässt ein Erbe, das Europa bis heute prägt.
Hochkarätige Besetzung
Der facettenreiche Cast vereint Publikumslieblinge mit vielversprechenden Newcomern. Unter anderem mit dabei sind Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen, Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen und Annemieke van Dam als Madame Fuchs, sowie Amelie Polak als Tochter Marie Christine und Aeneas Hollweg als Joseph.
Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Das Stück erzählt nicht nur von historischen Ereignissen, sondern auch von Familie, Verantwortung, innerem Ringen und dem Mut, gegen alle Widerstände neue Wege zu gehen – also von Themen, die uns heute mehr denn je bewegen. Unsere Idee war es, all das in ein modernes Musiktheater zu übersetzen, das sowohl emotional berührt als auch inhaltlich überrascht.
Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien
Die „Krone“- Preview findet bereits am 03. Oktober 2025 im Ronacher statt und verspricht ein kulturelles Highlight zu werden.
MARIA THERESIA – Das Musical
📅Fr, 10.10.2025 – Sa, 27.06.2026
📍Ronacher, Wien
Sichern Sie sich Ihre Tickets für MARIA THERESIA – Das Musical im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Mitspielen & gewinnen
Die „Krone“ verlost 25x2 VIP-Tickets für die exklusive „Krone“-Preview von MARIA THERESIA – Das Musical am Freitag, 03. Oktober 2025 im Ronacher Wien! Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück genießen Sie schon bald einen exklusiven Musical-Abend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.