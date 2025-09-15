Exklusive Preview: Erleben Sie Maria Theresia!

Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Das Stück erzählt nicht nur von historischen Ereignissen, sondern auch von Familie, Verantwortung, innerem Ringen und dem Mut, gegen alle Widerstände neue Wege zu gehen – also von Themen, die uns heute mehr denn je bewegen. Unsere Idee war es, all das in ein modernes Musiktheater zu übersetzen, das sowohl emotional berührt als auch inhaltlich überrascht.

Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien